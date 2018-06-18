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新任自拍机皇 美图T9天猫正式开启预售

新任自拍机皇 美图T9天猫正式开启预售
2018年06月18日 07:28 中关村在线
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　　手机行业里，美图一直以美颜自拍为核心卖点，获得了包括anglelababy在内一大票女性用户的青睐。5月22日，美图手机官方微博正式宣布了美图手机T9，并公布了许多细节，新机将于6月27日正式发布。如今，这款新任自拍机皇已经在天猫美图官方旗舰店中正式开启预售。

美图T9美图T9

　　外观方面，美图T9继承了前几代美图手机的设计风格，依然采用了双V的造型。但机身正面两颗摄像头加入吸人眼球。指纹按键不同前代被设计在了了机身背部，后盖的两条天线也紧贴在机身两款，后置摄像头也增加至两个，并且采用了后置环形闪光灯。配色方面，美图T9有浆果红、星云粉、仙踪绿和湖光蓝四种颜色，适应女性用户的需求。

美图T9美图T9

　　在主打的拍照方面，T9前后主摄采用的都是索尼IMX 363处理器。最大光圈为F1.8，并且在前后均搭载了PDAF对焦，前后也均支持OIS光学防抖功能。除了高端的相机配置，美图T9还爆出了全新的全身美颜技术，根据智能算法和骨骼点识别技术，美图T9会自动的调整你的身材比例。除了自动美颜修图，美图还研发了逆光模式和实时追焦模式。

美图T9美图T9

　　其他配置方面，美图T9配备了6.01寸OLED屏幕，分辨率为2160*1080。搭载了高通骁龙660处理器，运行内存有4GB/6GB两个版本，内置存储有64GB、128GB可选。

美图T9美图T9

　　售价方面，我们在天猫美图官方旗舰店中的预售页面上发现，美图T9 4+64版本售价3399元，6+128版本售价4199元。此次参与美图官方旗舰店抢先预售，还将赢取限量首发礼盒，下单还可享受官方预售6重超级大礼，预售期间下单还将享受优先发货权益。

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