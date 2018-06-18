30秒销额破亿 京东手机618零点实时战况

如今，智能手机已经成为当代人生活中不可或缺的设备之一。未来，当物联网逐步的普及，智能手机或许还将成为智能家居、物联网的主要控制入口。京东手机凭借自身多年的积累，加之今年“无界零售”总战略下的五大战略升级，无论是在线上赋能智能手机销售，还是连接线下的智能手机销售渠道，都取得了不错的战绩！就在刚过去的6月18日0点，京东手机的实时销售数据依旧是惊人的！据战报显示，京东手机品类仅8秒销量破万，30秒销售额破亿，火爆势头再创销售新高。

从具体的厂商表现来看，今年618期间大牌手机厂商亮点频现，品牌综合号召力依旧坚挺。其中，Apple、荣耀、小米和华为占据前排优势地位，一加、联想、诺基亚和vivo等品牌则呈现高速增长，销售额同比均超100%，其中一加销售额同比去年超2400% ，成为京东618年中购物节手机品类最大增长“黑马”。而此前的京东618手机竞速榜动态，也很好地印证了以上品牌的突出表现。

此外，根据京东手机618过去17天的销售数据显示，当下，在京东手机购买智能手机类产品的用户以80、90后用户为主要消费群体，他们的消费内容也变得更加多元和精致！其中，美图 、OPPO、华为成为最受女性用户喜爱的品牌，女性消费比重不断增高，成为京东618消费的主要群体之一；锤子、三星、vivo、黑鲨、努比亚成年轻用户群体最喜爱的手机品牌，手机销量持续走高；同时，由于游戏手机热度不断攀升，黑鲨等游戏手机品类产品表现一鸣惊人，黑鲨游戏手机在618开门红当天更是50秒销售额破千万，创下历史新高。

与其他消费群体不同，80、90后用户的消费精致还体现在其对手机服务的看重上，比如在购买手机的同时，用户愈发倾向购买手机所对应的服务。数据显示，京东618期间，手机屏幕换新业务成交量环比5月增长237%，手机以旧换新成交额环比5月增长148%。这些都充分反映出80、90后消费者中间消费趋势的变化。

如今，这场有着3000位合作伙伴、70多款新品首发参与的京东手机年中狂欢，已来到巅峰时刻。对于消费者来说，京东手机将在今天带来这个夏天最有诚意的钜惠福利；而对于品牌厂商而言，618期间京东手机五大策略为厂商销售提升和品牌塑造做出的努力，也到了开花结果的时刻。最终在618大促中各手机品牌战果如何？让我们拭目以待。