新浪手机> 新机曝光 > 正文

30秒销额破亿 京东手机618零点实时战况

30秒销额破亿 京东手机618零点实时战况
2018年06月18日 07:26 手机中国
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　如今，智能手机已经成为当代人生活中不可或缺的设备之一。未来，当物联网逐步的普及，智能手机或许还将成为智能家居、物联网的主要控制入口。京东手机凭借自身多年的积累，加之今年“无界零售”总战略下的五大战略升级，无论是在线上赋能智能手机销售，还是连接线下的智能手机销售渠道，都取得了不错的战绩！就在刚过去的6月18日0点，京东手机的实时销售数据依旧是惊人的！据战报显示，京东手机品类仅8秒销量破万，30秒销售额破亿，火爆势头再创销售新高。

　　从具体的厂商表现来看，今年618期间大牌手机厂商亮点频现，品牌综合号召力依旧坚挺。其中，Apple、荣耀、小米和华为占据前排优势地位，一加、联想、诺基亚和vivo等品牌则呈现高速增长，销售额同比均超100%，其中一加销售额同比去年超2400% ，成为京东618年中购物节手机品类最大增长“黑马”。而此前的京东618手机竞速榜动态，也很好地印证了以上品牌的突出表现。

　　此外，根据京东手机618过去17天的销售数据显示，当下，在京东手机购买智能手机类产品的用户以80、90后用户为主要消费群体，他们的消费内容也变得更加多元和精致！其中，美图 、OPPO、华为成为最受女性用户喜爱的品牌，女性消费比重不断增高，成为京东618消费的主要群体之一；锤子、三星、vivo、黑鲨、努比亚成年轻用户群体最喜爱的手机品牌，手机销量持续走高；同时，由于游戏手机热度不断攀升，黑鲨等游戏手机品类产品表现一鸣惊人，黑鲨游戏手机在618开门红当天更是50秒销售额破千万，创下历史新高。

　　与其他消费群体不同，80、90后用户的消费精致还体现在其对手机服务的看重上，比如在购买手机的同时，用户愈发倾向购买手机所对应的服务。数据显示，京东618期间，手机屏幕换新业务成交量环比5月增长237%，手机以旧换新成交额环比5月增长148%。这些都充分反映出80、90后消费者中间消费趋势的变化。

　　如今，这场有着3000位合作伙伴、70多款新品首发参与的京东手机年中狂欢，已来到巅峰时刻。对于消费者来说，京东手机将在今天带来这个夏天最有诚意的钜惠福利；而对于品牌厂商而言，618期间京东手机五大策略为厂商销售提升和品牌塑造做出的努力，也到了开花结果的时刻。最终在618大促中各手机品牌战果如何？让我们拭目以待。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有