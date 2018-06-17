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世界杯VAR技术首次亮相：“助力”法国队获胜

世界杯VAR技术首次亮相：“助力”法国队获胜
2018年06月17日 08:02 IT之家
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　　本届世界杯有很多黑科技，比如VAR（Video Assistant Referees，视频助理裁判）技术、智能“战靴”等，其中前者已经在刚刚结束的法国vs澳大利亚的小组赛中亮相，这也是该技术在世界杯首次使用。

　　第54分钟，法国队快攻反击，博格巴中场直塞对方防线身后，格里兹曼禁区边缘接球，被对方后卫里斯登踢倒，主裁判当时没有表示，但通过视频助理裁判的提醒，判给法国队点球，还给了里斯登一张黄牌，格里兹曼亲自操刀，左脚劲射得手，1比0。

　　可以说法国队此次是VAR的直接受益者，如果没有这个技术的使用的话，法国队这个球就要吃亏了，最终结果可能就是1：1战平了。

　　VAR：视频助理裁判。比赛过程中，裁判可以将“目标、罚球、红牌和错误身份等”比赛变化情况“提交给可以提供帮助的视频裁判，来提高判罚的准确性。视频助理裁判团队由视频助理裁判和他的三名助理视频助理裁判组成。所有视频助理裁判队员都是国际足联最高级别的比赛官员。

　　今年3月，国际足联正式决定在俄罗斯世界杯采用VAR技术。该系统使用索尼技术，将比赛实时画面与虚拟画面结合起来，通过多角度、更清晰的画面以3D的方式还原比赛细节。甚至还可以通过动态扫描技术判断球员是否假摔，通过高科技帮助裁判实现更精准的判决。

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