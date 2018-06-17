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OPPO正式启动Find X首批体验官招募计划

OPPO正式启动Find X首批体验官招募计划
2018年06月17日 07:44 中关村在线
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　　OPPO已经定于北京时间6月20日凌晨2：45在法国巴黎卢浮宫举行旗舰新品发布会，会上的主角是年度旗舰Find X，根据这些日子以来的曝光消息和官方预热可以了解到，OPPO Find X将会采用新一代曲面全景屏，屏幕占比进一步突破，而骁龙845和8GB大内存则注定其性能十分强悍。

OPPO启动Find X首批体验官招募计划（图源：weibo.com）OPPO启动Find X首批体验官招募计划（图源：weibo.com）

　　众所周知，Find X是OPPO Find系列阔别四年之后再度推出的力作，而为了回馈老用户四年的等待，和新用户对这款探索未来的旗舰手机的期许。近日，OPPO官方正式宣布，启动Find X首批体验官招募计划，有幸中选的用户可于6月23日在OPPO上海超级旗舰店第一时间体验到Find X的魅力。

　　OPPO作为国内最具创新力的智能手机品牌，始终坚持探索新技术、新设计，把体验更极致的产品带给用户，此次，Find X将会集诸多新技术于一身，堪称一款探索未来的年度旗舰。

　　就如OPPO副总裁吴强在近日发表的长微博中所言，“探索精神，代表着人类对未知的好奇，对未来的向往。是探索精神，让我们走得更远。探索精神，也是OPPO对艺术与科技完美融合的不懈追求。”

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