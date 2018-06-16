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屏占比高达93.8% OPPO Find X曲面全景屏确认

屏占比高达93.8% OPPO Find X曲面全景屏确认
2018年06月16日 16:31 IT之家
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　　就在刚刚，OPPO官方宣布了旗舰手机Find X屏占比——93.8%！

　　据了解，在Find X上，其搭载了全新的“曲面全景屏”，OPPO表示Find X将成为目前最高屏占比旗舰手机。从海报中的渲染图来看，Find X手机的屏占比的确很亮眼，尤其是下巴更窄小，屏幕采用窄边框设计，相信点亮屏幕之后视觉效果非常震撼。

　　据之前报道，OPPO Find X将会配备一块6.4英寸AMOLED显示屏，分辨率为2340×1080，纵横比19.5：9，将会搭载高通骁龙845处理器，提供最高8GB内存+256GB存储。此外，根据工信部的信息，OPPO Find X还会提供128GB的机身存储，电池容量为3730mAh。

　　拍照方面，OPPO Find X将会配备2000万+1600万后置双摄，光圈值分别为f/2.0和f/1.6，前置摄像头2500万像素，f/2.0光圈。

　　在设计上，据悉，Find 7上的天际线呼吸灯设计也将回归。

　　此前，OPPO官方已经正式宣布，未来旗舰OPPO Find X发布会将于6月19日（北京时间6月20日），在法国巴黎卢浮宫举行。IT之家已经收到了来自OPPO官方的邀请，届时会为读者们带来全程的直播报道、第一时间的上手体验，这款未来旗舰究竟会是什么样子呢？敬请期待~

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