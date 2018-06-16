华尔街日报：苹果下一代iPhone仍主要使用LCD显示屏
根据IT之家此前的报道，苹果今年9月份准备发布的新iPhone产品将会有3款，包括5.8英寸的iPhone X升级版、6.5英寸的OLED屏巨屏iPhone，以及6.1英寸的LCD屏廉价版iPhone。
▲此前曝光的新iPhone渲染图
而来自华尔街最新的消息显示，苹果下一代iPhone仍主要使用LCD显示屏，并且到2019年也计划将继续使用LCD显示屏。也就是说，苹果今年将会主推的产品为6.1英寸的LCD屏廉价版iPhone。
报道称，苹果之所以这样规划全新的iPhone，是因为消费者对于智能手机的价格较为敏感，而使用OLED屏幕的iPhone X，起售价便高达8388元。
知情人士称，iPhone X如此高昂的售价原因之一便是采用了OLED屏。所以，在消费者对价格较为敏感的当下，苹果选择了主推使用LCD屏幕的iPhone。
白色为6.5英寸的iPhone▲
黑色款为6.1英寸LCD屏幕iPhone▲
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