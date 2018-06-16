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为世界杯助力 小米众筹推出智能足球

为世界杯助力 小米众筹推出智能足球
2018年06月16日 00:44 手机中国
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　　俄罗斯世界杯正式开幕，作为东道主的俄罗斯大战沙特阿拉伯，以5：0的傲人战绩为世界杯拉开序幕，除了球迷狂欢外，厂商也顺势推出了新品为其助力。6月15日，小米众筹推出了一款智能足球“INSALT JOY茵战智能足球”，众筹价299元，喜欢的朋友不妨进行关注。

图片来自官方图片来自官方

　　INSALT JOY茵战智能足球采用热贴合技术，相比传统足球的传统缝纫工艺，气密性佳，杜绝因磨损或浸水等情况发生形变的可能，其材质为耐磨PU球皮和丁基内胆，官方介绍，该产品达到FIFA专业用球标准。

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　　INSALT JOY茵战智能足球作为一款智能足球，内置高速轨迹运算模块，搭载微型计算机芯片及高性能传感器，加入专业运动轨迹算法，能够分析动态轨迹，从而精确记录运动结果。另外，它还支持APP连接，可录制短视频，自带运动数据动效及云端存储分析至社交平台。该APP可内置3个等级14项进阶式练习项目，系统可对每项练习达标进行评分，还有个人成就排行榜，可与其他用户在线PK。

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　　此外，该产品支持无线充电，官方介绍，充电30分钟可连续使用3小时，充满电单次续航超过7小时，提供40天待机时长。

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