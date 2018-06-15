魅族称回归精简高效 确认裁员610人

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新浪数码讯 6月15日晚间消息，魅族科技刚刚发内部信，称公司将“坚守精简高效”原则，相关人士确认，魅族将裁员610人。

今天下午，有传闻称，魅族启动2000人大裁员，当时新浪数码向魅族求证时候，对方予以否认。晚间，官方确认裁员一事，但坚称“大裁员”的说法不实，实际情况为610人。

魅族相关人士并未答复目前公司总人数，但根据魅族内部人士透露，在经历多次裁员后，目前魅族注册员工有3100人左右，按这个数字计算，魅族裁员比例约为19%，但这并非官方数字。内部信及魅族相关人士也未说明具体裁撤的是哪个部门或何种岗位。

在魅族总裁办对外发布的公开信中称，“组织精简和人员优化将帮助公司降低运营成本，实现盈利目标”，并以了2015年的对应数据举例（那也是魅族经营状态比较好的一年）：销量达到2000多万台，对应员工有两千多人，魅族认为这种“每人万台”的比例是比较好的状态。另外，官方认为保持精简也有助在5G以及IOT的大潮中抓住更多机会。

在这封内部信发后不久，魅族创始人黄章在内部论坛回答网友问题时候称，“之前销售2千多万台用到了四五千人，而我只要2千人就能应付2万千台的销量”。

他说的四五千人应该是魅族最鼎盛时期的员工数字，如果查看以往媒体报道，魅族在2017年春季4000人左右开始裁员至今，在册员工3100人左右，今日公布裁员610人，预计还有2500员工。这个数字与黄章在论坛发言的“2千人”接近。

黄章在魅族论坛发言

去年是魅族经历了多次的变革与动荡，多名高管离职，两次大的组织架构调整之后，冲击高端的产品Pro 7系列被多家媒体报道销量低迷。魅族最近一次架构调整就在一个月之前，独立一年的魅族、魅蓝是业务再次合并。魅族高级副总裁杨柘继续负责营销，魅族科技高级副总裁兼魅蓝事业部总裁李楠则负责销售。（晓光）

以下为公开信全文：

总裁办致各位同事：

过去几年魅族成功地扩大了销量。但是，在这个过程中，我们没有坚守精简高效的原则，同时扩大了公司人员规模。

而一个事实是：在 2015 年魅族销量冲破 2000 万台的时候，我们的人员也只有两千多人。成功保持了“每人万台”的高效率。

组织精简和人员优化将帮助公司降低运营成本，实现盈利目标。如果公司的运营效率得到提升，我们有充分的能力实现盈利。

但是，盈利并非魅族的目标。魅族的使命是为消费者提供不随波逐流，有工匠精神的科技产品。如果不能保持精简高效，我们将无法长久地履行这个使命。

精简高效的体制，有利于加强软硬件产品和营销这些一线团队的战斗力。

魅族虽然是一家小公司，身处中国最大的消费市场之中，面对最激烈的市场竞争，长期赢得了竞争。在全球智能手机行业，魅族生命力之顽强，可以让很多昔日的巨头汗颜。

而且，魅族不但是这个行业生命力最顽强的公司之一，也曾经在行业内扮演了重要的角色。我们推动了高端智能手机的普及，为年轻人带来了设计和品质。接下来，我们的全面屏产品也会为消费者提供特有的价值。

今天，我们不能忘记：这 15 年来的立身之本，就是极好的产品和极高的效率。

接下来 5G 以及 IOT 的大潮就要到来，我们的组织要以足够精简高效的状态去抓住机会。

但是，魅族今天的变化，也不能否定所有人在任何时间为魅族做出的贡献。在此感谢所有在魅族和曾经在魅族的同事。

谢谢！