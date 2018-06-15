华为邀请Mate RS用户参观深圳总部 探寻“神秘力量”

6月9日华为邀请Mate RS 保时捷设计用户和媒体组成的用户访问团到华为深圳总部和华为松山湖生产中心参观，共同探寻“华为的神秘力量”。所谓“华为的神秘力量”指的是“31年间，华为从一家默默无闻的小企业成长为世界500强排名第83位的全球化企业，华为迅速崛起的神秘力量到底是什么？”

此次活动是“HUAWEI Mate RS尊享俱乐部”成立后的又一次重磅活动，旨在通过邀请用户走进华为、感受华为、了解华为的方式，持续打造华为手机的“超级品牌”与“超级用户”。

此次活动邀请了12位华为Mate RS保时捷设计用户，他们主要来自地产、传媒、金融、百货、零售、人力资源等行业，大多是公司创始人或高管，其中也不乏保时捷超跑车主。虽然这些用户来自不同的领域，但都对华为的创新精神和质量观有着强烈的渴求，他们坦言，购买华为MateRS保时捷设计的初衷恰恰源于此。

用户访问团在华为松山湖生产中心合影

一部华为手的诞生：2小时生产，30小时检测

用户访问团此次探寻“华为的神秘力量”的主要行程，包括参观华为松山湖生产中心和华为深圳总部，并与华为消费者业务的相关负责人进行深入交流。

首站松山湖华为生产中心，用户访问团实地参观和了解华为旗舰手机的生产过程和华为手机的质量体系。一位华为MateRS保时捷设计用户在现场连连感叹，“华为手机的生产流程太先进了，检测流程也严苛到难以想象，难怪华为手机的质量这么好。”

华为手机从一块原始的PCB主板，到贴片、点胶、分割、组装、检测，几乎全部实现自动化，高自动化的生产流程和加工检测设备不仅大大提高生产效率，也充分保证了手机的可靠性。现场工作人员介绍，华为的生产线从最初的每条生产线需要80人运行，到现在只需20人，未来产线的工人预计能减少到8人。

“很难想象一部华为手机的生产时间只需要大约2个小时，而上百个检测项却需要30个小时”，一位现场参观的用户说。事实上，华为手机坚固耐用的超高品质，离不开严苛的检测流程。

此前，为解决一个在跌落环境下致损概率为三千分之一的手机摄像头质量缺陷，华为手机会投入数百万元不断测试，最终找出问题并解决；为解决某款热销手机生产中的一个非常小的缺陷，华为手机曾经关停生产线重新整改，影响了数十万台手机的发货。

参观过程中，用户访问团对华为的企业文化非常欣赏，他们在宣传板前驻足一字一句读出，甚至还拍了照片，打算回去给朋友们分享。“以客户为中心”、“长期坚持艰苦奋斗”和“以奋斗者为本”是华为企业文化的精神内核，以这三个核心延展出的口号体现出华为人的基本价值观。比如“眼睛对着客户，屁股对着领导”、“上甘岭上出将军”、“宰相必取于州郡，猛将比发于卒伍”、“胜则举杯相庆，败则拼死相救”等，都体现了华为管理哲学中的独到之处。“这些管理理念太值得我们学习了”，一位华为MateRS保时捷设计用户如是说。

不止手机，华为在基站方面积极部署

在华为总部餐厅简单用餐后，用户访问团抵达华为深圳总部，走进华为深圳坂田基地的华为EBC展厅。用户访问团成员们聆听了华为员工生动且专业的讲解，直观感受到华为创新的ICT产品和解决方案给工作和生活带来的便利。

华为的公司愿景是“把数字世界带入每个人，每个家庭，每个组织，构建万物互联的智能世界。”放眼整个华为高端交流中心正是华为未来“构建万物互联的智能世界”的缩影，展厅围绕数据中心，设置了智慧城市、平安城市、全联接交通、智能电网、OpenLab、数字油气、数字银行、智能制造、全媒体和ICT能力开放平台等展区。

随着5G时代的即将到来，华为在基站方面部署了“1+1方案”、路由交换机、X-labs无人机通讯等诸多技术。

华为的“神秘力量”到底是什么？

1987年，华为才刚刚创立，当时还只是一家默默无闻的小企业；31年后，华为成为世界500强排名第83位的全球企业。华为究竟拥有怎样的“神秘力量”能实现这样的快速成长？ 这是用户访问团此行最为关注的问题。对此，华为公司国际咨询委员会顾问、《下一个倒下的会不会是华为》作者之一田涛教授在华为培训中心与用户访问团分享了华为的管理哲学，在企业发展理念、制度体系、员工这三个核心问题上，如何建立三位一体的管理体系。

在与田涛老师交流之后，一位华为MateRS 保时捷用户表示，华为其实并不神秘，也无所谓神秘的力量，华为能够做的这么好，只是得益于最简单的理念“以客户为中心”，而华为通过这样的核心价值观和制度管理，让18万员工目标一致，以最好的产品和服务为客户带来价值。

用户访问团在华为培训中心与田涛教授合影

田涛教授在分享中提到，以客户为中心的价值观在华为从面向运营商到面向消费者业务的转型过程中发挥了很重要的作用。由于消费群体的差异性，此前在通信行业能够把面向运营商和面向消费者的业务都做好的公司并不多。“无论是运营商，还是每一位消费者，都是华为的上帝，要让这些客户都满意，就需要在技术研发持续投入，把质量和服务做好。”

数据显示，2017年华为智能手机全年发货1.53亿台，实现销售收入2372亿元，连续6年保持稳健增长，稳居中国第一，全球第三。今年5月17日独立研究机构声誉研究院发布全球企业在华声望排行榜，评选出在中国消费者眼中声望最高的企业名单，华为排名第二。

在此后的晚宴环节，华为消费者业务的相关负责人与用户访问团深入交流，这些用户为把华为手机打造成为受全球消费者喜爱的品牌积极建言献策。

华为MateRS保时捷设计用户和媒体最后纷纷表示，从此次活动中受益良多，非常期待下一次高质量的用户交流活动。一位用户和媒体交流时感慨，此行原本为探索华为的“神秘力量”而来，但最后发现华为品牌崛起背后的力量并不神秘，就是坚持不懈的做好产品和服务，通过持续创新来满足用户不断变化的需求，“逻辑很简单，就是用‘超级产品’来赢得‘超级用户’，但真正做到非常不容易”。