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这张海报 融入了OPPO Find X对极致的理解

这张海报 融入了OPPO Find X对极致的理解
2018年06月15日 18:02 中关村在线
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　　从6月6日开始，OPPO每天为Find X发布一张海报，对于OPPO的粉丝们来说，期待第二天OPPO的宣传海报已经和追剧一样成为了一种习惯。从伽利略到哥伦布，从探索手机未来形态到美赋予科技生命，OPPO的每张海报都如达·芬奇密码般吸引人们去破解。

Find X宣传海报Find X宣传海报

　　今天，我们终于又迎来了OPPO新的一张海报，“化繁为简，科技应该只在需要时才被感知“，我们从这句话中可以提取出两个关键词：极简、感知。OPPO对于手机产品的理解，并非仅仅是一种工具，而是应该更加赋予情感的伙伴，当你需要它的时候，会给予你应有的帮助。

　　极简 意味着极不简

　　作为OPPO旗下旗舰产品，我们不难从Find系列中找到极简的设计理念。2013年推出的Find5开创了息屏美学的先河，OGS全贴合的屏幕几乎覆盖了整个机身，深邃的黑色屏幕延伸到了机身最底端，这种设计理念在当时非常超前，后续很多产品也纷纷效仿。

Find5的息屏美学Find5的息屏美学

　　极简理念并不是旗舰系列的专属，这种设计基因为蔓延到了主打的R系列上。还记得OPPO R11s 的“星幕屏”么？通过十余道工序，OPPO在红色版R11s手机正面上下边缘各打造出一处红色渐变，呈现出一种若隐若现的光晕效果，就像是行星表面散射出的美丽弧光，让手机正面沉浸一体。

　　其中的重点在于，繁琐十余道工序最终呈现出来的，则是视觉上的高度统一，这也是“化繁为简”最好的诠释。

　　一个全新的智能时代 我们必将不会错过

　　“科技应该只在需要时才被感知”，海报中的第二层含义带出了OPPO对于人工智能的理解。每个人都是有感知的，可以看得到、听的到、触摸得到。而作为手机，它的感知是为人去服务的。只有出现在它应该出现的时刻，我们始终认为这才是人工智能终极形态

　　无止境的通知推送，各种各样的消息弹出，我们的生活总是被无数碎片信息所干扰，而在这个过程中真正有用的信息很容易就被忽略掉。

　　这是目前我们的应用痛点，而这种“非智能的智能时代”很有可能会被Find X所终结。一款智能产品，应该知道我们需要什么，而更应该知道我们不需要什么。

　　我们相信，Find X给我们带来的，将会是一个全新的智能时代。

OPPO旗舰拍照
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