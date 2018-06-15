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NEX发布，未来触手可及

NEX发布，未来触手可及
2018年06月15日 10:41 新浪科技
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　　1 NEX身上的AI属性

　　人工智能（Artificial Intelligence，缩写为AI）是研究、开发用于模拟人类智能的理论和技术的学科。对多数人来说，这个概念是自2016年AlphaGo与李世石那场围棋大战后才有的。

　　但实际上，AI概念早已深入手机行业，并在近两年成为消费电子领域的绝对趋势。

　　这是一场硬件之外的角逐，它的参与者众多，既有谷歌这样的软件巨头，也有苹果这种硬件制造商；比拼的内容却完全不像手机硬件跑分那样可以高下立判——因为人工智能的研究才刚刚开始，厂商们给自己产品灌输AI的能力和体现方式也千差万别，既有拍照识图这种显性的方式，也有优化内存预加载这种隐形体现，这些都需要长期使用才能起作用；甚至，也有可能它在后台悄悄工作，只能用“更平顺”“更聪明”这种并不易察觉的方式去感受它。

　　vivo的新旗舰NEX将AI作为重要功能点，在这部手机上，vivo从最开始塑造它时就考虑了AI的体现方式，为此独立设计了AI唤醒键和独立语音芯片这些硬件，以及经过重塑的Jovi智能助手。

　　一内一外，加上与第三方AI接口共同接管了NEX的人工智能体验。

　　2 vivo的AI路线

　　“AI手机应该具有深度学习的算法来识别场景，从而把消费者需要的各种服务精准地按需推送给我们，这种手机就是AI手机。”

vivo副总裁周围与新浪郭晓光谈AIvivo副总裁周围与新浪郭晓光谈AI

　　在与vivo的副总裁周围见面后，聊起的第一个问题是我问过很多人工智能从业者的问题：有什么样元素的手机才能算是AI手机？

　　周围的答案里，前半句话确定了AI手机的特征，后一句则讲到了AI的作用。而他举的例子也正是Jovi，这个出现在vivo刚发布的新品NEX上的人工智能助手，它解释了消费电子产品如何体现人工智能的明确表现：一定数据积累，加特定场景，触发给出用户对应的服务，并且后续再不断学习这种触发条件，让触发更快。

　　如前面所说，目前手机厂商对AI的体现大致从两条线出发，一种是显性的，用户看得见的部分即识图、拍照优化等；另一种隐性，用户看不见，学习使用者习惯，后台预加载等。周围明确的是vivo两种方式都在做。

周围详细解读vivo的AI路线周围详细解读vivo的AI路线

　　拍照是相对明显的需求，经历了硬件改善，算法优化两个时代后，AI引导手机拍照到了第三个时代，给手机又加入了一个“机器人”，帮用户识别场景，给出对应的优化方案。

　　在NEX上更明确了AI对拍照的加持，无论前后镜头，让用户感觉拍得更漂亮。除了拍照，为了让Jovi更便捷地启动和介入，vivo做了两种交互上的优化。

　　首先vivo给Jovi单独定制的语音芯片，通过低功耗24小时长待机来解决语音识别以及去噪声的处理，在NEX上可以看到的结果就是在嘈杂环境里更灵敏的语音识别能力。

　　这是NEX独有的能力，也是中国厂商硬件创新的开始。

　　除了语音，Jovi还可以通过单独的按键（而不是虚拟键）启动，这是为AI随时介入做了一点交互上的优化。短按，一键智慧识图，能快速把文字转换成文本、直接识别物体在电商找到类似产品等等，长按，唤醒Jovi，避免了在户外、会议、公共场合等场景下语音唤醒智能助手的尴尬。

　　这些功能在之前的vivo手机上曾有部分体现，但对比NEX只能算技术演练。

　　至于投入，目前周围公开的数字是整个软件团队的15%，他们的目标是做“有温度的科技”，这说法上次谈NEX品牌的时候也谈到过，而vivo的人工智能则充分践行了这一点。

　　一个实用例子就是用户定了某天的出差机票，App关联手机号码加入日程，除了出发前提醒行程，NEX还可以贴心提醒用户目的地天气冷热、是否需要多带衣服或雨具等。

　　一系列动作背后仍是“数据积累——特定场景——触发”这套逻辑，但vivo将Jovi被动唤醒，变成主动“思考”，不是在我需要的时候去找它，而是在它觉得我需要的时候，已经先来找我了。用户不仅能感受到“科技”，还能感受到“温度”——所谓的人文与科技的十字路口，多一步和少一步的差别，也正在于此。

　　3 更远的未来

　　vivo对AI的投入，并不仅仅在具体的手机产品上。产品之外，还有一系列对未来的投资。

　　“研究院”这三个字，似乎跟普通用户在综艺节目上理解的vivo形象不太相符，但vivo在背后默默坚持，这是除了上文提到的15%研发人员之外、vivo的AI储备计划。

　　根据周围介绍，vivo人工智能研究院目前共有5个分院，分别是北京AI研究院、南京AI研究院、杭州AI研究院、深圳AI研究院、美国AI研究院。其中美国研究院格外显眼，他们会专注于做OpenDSP、vivo的AI框架，以及AI的算法如何更加高效快速的和芯片平台、DSP平台进行调优。

　　周围强调“工程是工程，产品是产品”，研究的东西就应该是属于研究属性的。研究院里的技术专家们，做的是面向未来5到10年知识图谱的框架，以及深度学习方面的研究。

　　相比NEX来说，这些才更能代表vivo在AI方面的硬实力。

　　周围说，现在才开始谈AI是源自“不跟随”的性格：vivo并没有看到行业内大家都在做某件事就心血来潮，而是将AI作为未来10年的大需求。

　　对vivo来说，这是更长远的未来。也是Jovi能持续保持着科技的温度的原因之一。因为有了它，NEX才能与使用者一同进化，在每个不经意的瞬间持续而安静地打动着你。

nex
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