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OPPO再放出预热谜题 将实锤光学变焦镜头?

OPPO再放出预热谜题 将实锤光学变焦镜头?
2018年06月15日 08:04 新浪科技综合
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　　本文来自IT168　　

　　随着6月19日FIND X法国发布会临近，OPPO官方微博继续放出若隐若现的产品信息谜题，昨天发放的是一张带有月食的海报，并附上“科技应该只有在需要时才被感知”的文案，图中月亮的形象面积非常大，颇有被放大的意味，这让人联想到摄像头变焦功能所实现的效果。

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　　而后，OPPO继续在官方微信发布了一条消息，命名为“听见艺术的声音”，里面除了一些宣扬艺术与科技集合的内容外，还附带了一段短暂的音频信息，大家不妨扫二维码听听：

　　里面一段简短的音频听上去就象是单反相机镜头的变焦声音，呼应了早上微博上发布的那张月食海报，这也几乎实锤了OPPO FIND X将搭载无损光学变焦镜头的传言。

　　OPPO潜望式5倍光学变焦技术回顾：

　　OPPO在MWC2017大会上再次召开技术发布会——代号“5X”的5倍无损变焦技术正式登场。与此前发布SuperVOOC一样，新技术已有可供体验的原型机。从原型机的透视图可以看到，拍照模组共有两颗摄像头，其中用于实现无损变焦的摄像头基于潜望式结构设计。由此带来的是3倍光学变焦，再经过高精度的2倍图像融合技术，最终实现5倍无损变焦。从结构上来说，OPPO的原型机就是我们常说的光学变焦手机，5倍无损变焦技术也是基于光学变焦的一种增强版。

　　不过结合全一体全面屏和OPPO近日曝光过的升降摄像头专利，这段具有机械马达声音的音频或许还有另外一种可能性，就是升降摄像头的机械声。

▲早前曝光的翻转摄像头信息▲早前曝光的翻转摄像头信息
▲早前曝光的翻转摄像头信息▲早前曝光的翻转摄像头信息

　　就在本周早些时间，vivo就在最新的旗舰机NEX上采用过类似的技术解决方案，为了去掉刘海额头做到顶部全屏幕化，vivo就花了很大功夫造出了会升降的摄像头。而无独有偶，OPPO在摄像头与机械集合方面也早就有案例，数年前的OPPO N系列为了实现翻转摄像头的功能，就曾经做出过机械运动结构的镜头组件，搭载在OPPO N3身上。

▲OPPO N3的电动机械旋转摄像头▲OPPO N3的电动机械旋转摄像头

　　所以这次OPPO放出的预热音频信息，究竟是用于透露光学变焦呢？还是机械升降摄像头呢？目前还不得而知，这进一步拉升了人们对OPPO FIND  X的期待，希望届时这些传言都能在真机上一一实现吧！

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