新浪手机> 新机曝光 > 正文

美图T9与颐和园跨界合作 新机将于6月27日发布

美图T9与颐和园跨界合作 新机将于6月27日发布
2018年06月15日 08:00 IT之家
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　美图手机今天在官微宣布，正式确定美图T9发布会将于6月27日在北京举行。据悉此次美图T9将与颐和园进行深度IP合作，号称开启“寻美之夜”，探索与揭示更多古典与现代科技之美融合。

　　1998年颐和园列入世界文化遗产名录，被誉为世界几大文明之一的有力象征。作为中国传统造园艺术之大成的园林，颐和园展现了古代建筑科技与艺术设计之美。此次颐和园联合美图手机品牌，目的是展现历史传统之美的沉淀与现代科技之美的延续。

　　实际上，美图在上个月就已经公布了T9的大部分信息，该机号称“智能摄影师”，搭载了前后双像素双摄像头，主摄像头均为1200万像素的索尼IMX363，最大光圈为F1.8。并且前后均搭载PDAF对焦、OIS光学防抖功能。

　　美图T9的另一个看点是支持全新骨骼点识别技术，可以认识镜头前人的骨骼特征，进行黄金比例算法，智能调整身材比例，实现全面的人像美化。另外该机还支持逆光模式、光效相机、夜景相机等功能。

　　其它方面的配置，美图T9采用6.01英寸FHD+显示屏，搭载骁龙660处理器，内置3100mAh电池，运行MEIOS4.3系统（基于安卓8.1深度定制）。

　　目前美图T9已经开启预售，4GB+64GB版售价3399元，6GB+128GB版售价4199元。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有