美图T9与颐和园跨界合作 新机将于6月27日发布

美图手机今天在官微宣布，正式确定美图T9发布会将于6月27日在北京举行。据悉此次美图T9将与颐和园进行深度IP合作，号称开启“寻美之夜”，探索与揭示更多古典与现代科技之美融合。

1998年颐和园列入世界文化遗产名录，被誉为世界几大文明之一的有力象征。作为中国传统造园艺术之大成的园林，颐和园展现了古代建筑科技与艺术设计之美。此次颐和园联合美图手机品牌，目的是展现历史传统之美的沉淀与现代科技之美的延续。

实际上，美图在上个月就已经公布了T9的大部分信息，该机号称“智能摄影师”，搭载了前后双像素双摄像头，主摄像头均为1200万像素的索尼IMX363，最大光圈为F1.8。并且前后均搭载PDAF对焦、OIS光学防抖功能。

美图T9的另一个看点是支持全新骨骼点识别技术，可以认识镜头前人的骨骼特征，进行黄金比例算法，智能调整身材比例，实现全面的人像美化。另外该机还支持逆光模式、光效相机、夜景相机等功能。

其它方面的配置，美图T9采用6.01英寸FHD+显示屏，搭载骁龙660处理器，内置3100mAh电池，运行MEIOS4.3系统（基于安卓8.1深度定制）。

目前美图T9已经开启预售，4GB+64GB版售价3399元，6GB+128GB版售价4199元。