新浪手机> 新机曝光 > 正文

三星S10将搭载屏幕发声技术 实现真正的全面屏

三星S10将搭载屏幕发声技术 实现真正的全面屏
2018年06月15日 07:57 天极网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　今年5月份，三星在信息显示学会会议上，展示了手机屏幕发声技术。据悉，三星和LG均计划在明年初将这一技术实现商用化。

　　据韩国媒体Etnews报道，三星和LG都在开发真正的全面屏OLED面板，并彻底消除手机听筒。该技术是基于OLED面板，借助压电感应和骨传导机制来完成的。当耳朵接触到屏幕上半部分时，会通过微震动单元进行发声，贴近屏幕时即可听到声音。

　　三星Display此前在SID2018展会上，展示了一项被称为SoD（Sound on Display）技术，可以借助显示屏上的振动装置使得显示面板振动播放声音。通过这项新技术，智能手机则能够彻底消除听筒，从而实现真正的全面屏设计。

　　三星GALAXY S系列旗舰产品S10也将与明年发布，业界普遍推测三星S10会采用这种全屏幕发声技术来实现真正的全面屏设计。有了这一技术，未来三星手机可以直接取消屏幕上方的听筒，占屏比也将会有很大的提升。

　　此前据韩国媒体The Bell报道，三星S10将作为迎接GALAXY S系列十周年的大作登场，并且已经设计定稿。同样会有S10和S10+两款机型和采用全视曲面屏设计，显示屏大小分别为5.8英寸和6.3英寸，略大于现在三星S9和S9+的5.77英寸和6.22英寸。

　　据悉，三星S10将会采用4K级AMOLED曲面屏，搭载此前曝光的高通骁龙855处理器，配备6GB+128GB的运存组合，而顶配则是8GB+512GB。拍照方面则是后置1200万双摄，支持3D摄影，前置800万F/1.6大光圈镜头。

　　但目前SoD（Sound on Display）技术仍在测试中，而关于骁龙855处理器的更多消息也未流露出来，所以GALAXY S10到底以何种姿态与我们见面还是尚未可知。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有