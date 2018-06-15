三星S10将搭载屏幕发声技术 实现真正的全面屏

今年5月份，三星在信息显示学会会议上，展示了手机屏幕发声技术。据悉，三星和LG均计划在明年初将这一技术实现商用化。

据韩国媒体Etnews报道，三星和LG都在开发真正的全面屏OLED面板，并彻底消除手机听筒。该技术是基于OLED面板，借助压电感应和骨传导机制来完成的。当耳朵接触到屏幕上半部分时，会通过微震动单元进行发声，贴近屏幕时即可听到声音。

三星Display此前在SID2018展会上，展示了一项被称为SoD（Sound on Display）技术，可以借助显示屏上的振动装置使得显示面板振动播放声音。通过这项新技术，智能手机则能够彻底消除听筒，从而实现真正的全面屏设计。

三星GALAXY S系列旗舰产品S10也将与明年发布，业界普遍推测三星S10会采用这种全屏幕发声技术来实现真正的全面屏设计。有了这一技术，未来三星手机可以直接取消屏幕上方的听筒，占屏比也将会有很大的提升。

此前据韩国媒体The Bell报道，三星S10将作为迎接GALAXY S系列十周年的大作登场，并且已经设计定稿。同样会有S10和S10+两款机型和采用全视曲面屏设计，显示屏大小分别为5.8英寸和6.3英寸，略大于现在三星S9和S9+的5.77英寸和6.22英寸。

据悉，三星S10将会采用4K级AMOLED曲面屏，搭载此前曝光的高通骁龙855处理器，配备6GB+128GB的运存组合，而顶配则是8GB+512GB。拍照方面则是后置1200万双摄，支持3D摄影，前置800万F/1.6大光圈镜头。

但目前SoD（Sound on Display）技术仍在测试中，而关于骁龙855处理器的更多消息也未流露出来，所以GALAXY S10到底以何种姿态与我们见面还是尚未可知。