V社为Steam Link上架App Store让步：移除购买选项

今年5月，Valve宣布发布一款名为Steam Link的应用，该应用可将Steam电脑游戏串流到移动设备。但是苹果以这款应用违反规定为由，拒绝将其上架App Store。不过苹果方面也已经表示，App Store仍将对Valve敞开大门，只要其应用符合规定。

今日根据CNET的报道，Steam为了达到苹果的规定，已经做出了一些妥协。有玩家发现，在更新了Steam Link测试版之后，应用内的访问Steam商店以购买游戏的选项已经被移除。

这样一来，该应用将不再违反Apple的App Store规则，但同时也意味着游戏玩家无法通过iPhone或iPad购买Steam游戏。

IT之家报道，此前苹果在审核中发现，Valve提交的应用在“用户创作内容、应用内购买、内容代码”等方面违反了App Store的规定。苹果目前尚未对Steam Link能否通过审核进行表态。