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5G首个国际标准正式出炉，最快明年可以用上5G

5G首个国际标准正式出炉，最快明年可以用上5G
2018年06月15日 07:44 新浪科技综合
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　　本文来自太平洋电脑网　　

　　北京时间6月14日上午，5G NR标准SA（Standalone，独立组网）方案在3GPP（通信标准化组织）第80次TSR RAN全会正式完成发布。加上去年12月份完成的NSA（non-Standalone，非独立组网）方案，这标志着5G已经完成第一阶段全功能标准化工作，首个国际5G标准已经出炉。

　　按照3GPP的规划，5G标准分为NSA和SA两种，其中NSA组网方案属于一种过渡方案，主要依托4G基站和核心网工作。简单来说，这种组网方案是在现有4G网络上增加新型载波进行扩容实现的，虽然网速有很大的提升，但无法充分发挥5G网络低时延的技术特点。

　　至于刚刚发布的SA独立组网方案，它采用崭新设计思路的全新架构，引入全新网元与接口的同时，使5G NR具备独立部署的能力，也带来全新的端到端新架构。也就是，SA独立组网可以降低对4G网络的依赖性，更好地支持5G大带宽、低时延和大数据连接等各类业务，并可根据场景提供定制化服务。

　　3GPP TSG RAN 主席Balázs Bertényi表示：“5G NR无线协议的冻结是无线产业在探索5G愿景实现路上的重要里程碑。5G NR SA系统不仅显著增大了网络速率和容量，更为其他新行业打开了通过5G系统进行行业生态系统变革的大门。”

　　在SA第一阶段的5G标准落定之后，第二阶段启动R16这5G标准，将于2019年完成，本阶段完成满足ITU（国际电信联盟）全部要求的完整的5G标准。目前很多科技巨头已经明确表示，5G将于2019年走进现实，而且有望在2020实现商用。

　　值得一提的是，高通等公司也已经确认，5G手机最快会在2019年亮相。此外，华为、OPPO和vivo等厂商也已经确认首款5G手机将在2019年推出。

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