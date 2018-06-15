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索尼Xperia XZ3谍照曝光 预计今年8月发布

索尼Xperia XZ3谍照曝光 预计今年8月发布
2018年06月15日 07:34 新浪科技综合
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　　本文来自IT168

　　6月12日，索尼Xperia XZ2 Premium国行版本正式发布，并将于7月2日正式开启预售。日前，疑似索尼新旗舰手机Xperia XZ3的真机谍照也在网上曝光了出来，根据外媒的报道，该机将于8月底举办的IFA柏林国际电子消费品展览会上亮相。

▲ 图自Sumahoinfo▲ 图自Sumahoinfo

　　从真机图中我们可以看到，Xperia XZ3在机身正面与索尼Xperia XZ2类似，其手机的顶部和底部依然较宽，依旧没有在手机屏占比上做出太大改变。机身背面基本布局与Xperia XZ2 Premium相同，依然为后置指纹识别、后置竖直双摄。

▲ 图自Sumahoinfo▲ 图自Sumahoinfo

　　配置方面，根据之前曝光的参数数据来看，索尼Xperia XZ3搭载高通骁龙845移动平台，拥有6GB运行内存，机身存储有64GB和128GB可选。屏幕尺寸为5.7英寸，分辨率2160×1080，与索尼Xperia XZ2保持一致。后置1900万像素+1200万像素双摄，前置1300万像素摄像头。电池容量为3240mAh，搭载Android 8.1系统。

　　考虑到目前关于索尼Xperia XZ3的消息还十分有限，上述信息的真实性有待验证，我们也会持续关注，为大家带来第一手的报道。

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