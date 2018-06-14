新浪手机> 新机曝光 > 正文

惠普个人系统业务总裁离职 加入宠物产品零售商Petco

惠普个人系统业务总裁离职 加入宠物产品零售商Petco
2018年06月14日 17:05 新浪数码
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
Ron CoughlinRon Coughlin

　　新浪数码讯 6月14日下午消息，惠普全球个人系统业务原总裁Ron Coughlin近日离职，加入宠物零售商Petco公司。目前，Petco公司已对外宣布了这一消息。

　　Coughlin在惠普工作了11年，卸任时候是惠普全球个人系统业务总裁职位。一些外媒评价说，Coughlin是一位消费品电子行业资深人士，拥有超过15年的管理层执行经验，过去四年一直领导惠普个人系统部门。

　　此前，他曾担任消费电脑部门高级副总裁，LaserJet打印硬件和商业文档服务解决方案部门高级副总裁，以及惠普销售/战略和营销部门高级副总裁。在加入惠普之前，他曾在百事可乐公司担任了12年的高级管理职位，包括百事国际饮料公司的CEO。

Petco的美国门店Petco的美国门店

　　对于入职Petco一事，Coughlin表示：“在过去的50多年里，Petco已经成为宠物行业中最值得信赖的品牌之一。我期待与Petco强大的现有领导团队以及超过2.5万名热情的合作伙伴合作，共同发展改善我们的业务，致力于满足宠物及其主人的需求。我们将推动店内，在线和服务相关产品，将坚定不移地致力于创新和执行。 ”

　　Petco是美国的宠物相关产品零售商，已经成立50年多年，在美国，墨西哥和波多黎各境内经营超过1500个门店。目前在中国已经开展线上业务。

　　（晓光）

惠普零售商宠物
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有