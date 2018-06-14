惠普个人系统业务总裁离职 加入宠物产品零售商Petco

Ron Coughlin

新浪数码讯 6月14日下午消息，惠普全球个人系统业务原总裁Ron Coughlin近日离职，加入宠物零售商Petco公司。目前，Petco公司已对外宣布了这一消息。

Coughlin在惠普工作了11年，卸任时候是惠普全球个人系统业务总裁职位。一些外媒评价说，Coughlin是一位消费品电子行业资深人士，拥有超过15年的管理层执行经验，过去四年一直领导惠普个人系统部门。

此前，他曾担任消费电脑部门高级副总裁，LaserJet打印硬件和商业文档服务解决方案部门高级副总裁，以及惠普销售/战略和营销部门高级副总裁。在加入惠普之前，他曾在百事可乐公司担任了12年的高级管理职位，包括百事国际饮料公司的CEO。

Petco的美国门店

对于入职Petco一事，Coughlin表示：“在过去的50多年里，Petco已经成为宠物行业中最值得信赖的品牌之一。我期待与Petco强大的现有领导团队以及超过2.5万名热情的合作伙伴合作，共同发展改善我们的业务，致力于满足宠物及其主人的需求。我们将推动店内，在线和服务相关产品，将坚定不移地致力于创新和执行。 ”

Petco是美国的宠物相关产品零售商，已经成立50年多年，在美国，墨西哥和波多黎各境内经营超过1500个门店。目前在中国已经开展线上业务。

（晓光）