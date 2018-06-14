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听见艺术的声音 OPPO Find X将描绘何种未来？

听见艺术的声音 OPPO Find X将描绘何种未来？
2018年06月14日 16:04 新浪科技综合
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　　本文来自太平洋电脑网

　　1977年9月5日，承载着探索外太空任务的旅行者1号探测器发射升空。而今，旅行者1号成为了第一个穿越太阳系进入星际介质的宇宙飞船，距离太阳已有211亿公里的距离。

　　更富有传奇色彩的是旅行者1号上搭载的铜制镀金激光唱片。这张承载着人类与宇宙中其它文明沟通使命的唱片，收录了用以表达地球上各种文化与生命的声音。在遥远的未来，这张唱片或许会被其它文明发现，成为彼此并不孤单的证明。

　　声音，成为了探索未知的媒介。

　　无独有偶，OPPO刚刚上线的‘听见艺术的声音’H5中，同样内置了一段声音。初听，是一段机械的声音。再听，却是充满未来感的声音。

　　OPPO Find X H5的这段声音必然是暗示着OPPO Find X的相关特性。机械感，或暗示OPPO Find X的特殊功能。未来感，则契合OPPO Find X未来旗舰的定位。

　　一个H5，一段声音，暗藏玄机。那么，我们能否做出更合理、更具体的解读呢？

　　机械感，旋转镜头？线性马达？

　　机械，曾一度被认为和智能机毫无关联。诚然，智能机是电子元件高度集成的存在。随着技术的进步，集成度将进一步提高。

　　但机械真的没有办法同智能机相结合吗？自然不是。OPPO用OPPO N3交出过完美答卷。为了提高智能机的自拍能力，OPPO创造性采用了电动旋转摄像头，即采取“行星齿轮三级传动机构”，配合步进马达，用户只需打开拍照界面滑动屏幕，便能使摄像头自动旋转。后置变前置，创新之中又带有趣味。

　　OPPO N系列，是以旋转摄像头为卖点的旗舰系列。遗憾的是，OPPO N系列也已经多年不见新品。但这一次，H5中的“机械声”，或暗示OPPO Find X将继承N系列的精髓。如果真能实现，这一款结合了Find系列与N系列精髓的OPPO Find X，势必能引起粉丝的强烈共鸣。

　　说到机械声，我们还能想到什么呢？没错，便是近几年广受好评的线性马达。以震感模拟真实机械结构运动，为消费者带来以假乱真的体验。线性马达作用于智能机全局，赋予了智能机“灵性”，对用户体验的提升是巨大的，无可替代的。

　　从机械声可以推断，OPPO Find X有望搭载线性马达，以此为消费者带来绝佳的产品体验。事实上，这也符合OPPO一贯从消费者角度出发，为消费者提供更好产品的理念。

　　未来感，柔性屏？结构光？

　　声音，是探索未来的媒介。OPPO Find X，承载着Find之名，注定是一款探索未来的产品。

　　那么，什么样的形态与技术，配得上未来之名呢？

　　根据韩国媒体报道，OPPO向三星电子订购了曲面OLED屏幕，并将于6月开始提货。考虑到OPPO Find X即将发布，可以肯定这一次的曲面OLED屏幕并不是供给OPPO Find X。

　　我们知道，曲面OLED屏幕，是屏幕中的贵族。曲面OLED屏幕在视觉观感上更加极致，极具未来感。然而，作为未来旗舰，OPPO Find X的元器件，必然是OPPO产线中最为尖端的存在。因此可以断定，OPPO Find X的屏幕，必然是较曲面屏更具科技感、更具未来感的屏幕。是屏占比极致的异性屏？还是集成了压感技术的OLED屏？着实值得期待。

　　同样的，未来旗舰搭载的技术，也应当是极具未来感的技术。当下，3D结构光技术，无疑是最适合的存在。5月10日，OPPO宣布成功实现采用全球首个采用3D结构光技术的5G视频通话演示。通过演示机的3D结构光摄像头采集物体的3D信息，再经过5G传输，最终实时呈现在远端显示器。3D视频通话，正是基于3D结构光技术。

　　OPPO当时也宣布3D结构光技术将在未来至多6个月内实现商用。目前来看，3D结构光技术便是OPPO为OPPO Find X准备的杀手锏。相较于传统3D结构光技术只能应用于人脸识别（解锁与支付验证），OPPO准备了更多的实际应用场景，比如当下正火的AR。

　　AR，能够将虚拟与现实相结合。通过AR，寻路时可以得到实时导航。智能机将导航画面与实际路况相结合，助你告别路痴生活。AR还能作为测量工具，避免关键时刻找不到尺子的尴尬。自然，AR还能带来特别的游戏体验。事实上，精灵宝可梦GO能够火遍全球，已经证明了消费者对AR游戏的喜爱。

　　为了助力OPPO Find X在AR领域大展身手，5月19日OPPO R15星云版特别版发布会上，OPPO发布了OPPO ARunit开发者平台。这是一套完整的原创AR平台，并构思在未来打通全平台。

　　我们有理由相信，OPPO对于AR的期望远比我们想象中要更高。作为探索未来，承载Find之名的旗舰，我们更有理由相信，OPPO Find X，一定会带来更多的惊喜。

　　总结

　　作为一家“本分”的公司，OPPO始终从消费者的角度出发，致力于为消费者带来顶级的产品体验。而今，OPPO Find X，沉寂四年的Find系列新作，将搭载着顶级的技术再度起航，同消费者一起向未来进发。

　　法国当地时间6月19日，OPPO Find X将在巴黎卢浮宫正式亮相。期待有你，与我们一起见证，未来的到来。

OPPOFind X
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