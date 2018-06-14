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CES Asia首日综述 略显平淡但突出技术落地

CES Asia首日综述 略显平淡但突出技术落地
2018年06月14日 13:38 新浪数码
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　　浪漫主义画派盛行于文艺复兴以后，他们挖掘神话和戏剧里最具张力的画面、强调壮阔与英雄。

　　我们今天说CES Asia 2018，先铺垫这么个南辕北辙的开头。

　　一、关注度不断提升的CES Asia

　　今年是CES Asia举办的第四年，作为由美国消费电子协会（CEA）举办，CEA与上海国际展览中心有限公司共同承办的消费电子产品展，应该说这些年来其实一直都在CES的影子下活着。怎么证明这事呢？你比如我们一提CES Asia，就难免会提到CES。

CES Asia入场标志CES Asia入场标志

　　今年在数据上，CES Asia还是逐年稳定增长的：展会的整体规模比去年扩大了25%，总展馆面积达到了两万五千平；据统计有500多家公司展示20大类产品。至于品类上则还是几大热门“5G互联互通、人工智能（AI）、增强现实和虚拟现实以及汽车技术等”。

　　数据之外是感受，今年展馆不光比原先大，展馆利用和搭建也算是更紧凑和有内容。早年间只有国外媒体靠CES影响来参展，今年国内媒体也是一波又一波。论影响力，CES Asia似乎开始走上了自己的一条路。

　　二、汽车和AI唱主角

　　当然说展会，自然还是要靠展品说话。今年展会上汽车厂商依然兴头不减，N4和N5两个展馆，几乎被包圆。参展商方面我们能看到：奔驰、凯迪拉克、现代、起亚、Honda、广汽研究院、比亚迪，拜腾、奇点、零跑等。

　　总之既然是电子展，汽车的展示也自然更偏向智能化。比如奔驰推出的MBUX智能人机交互系统，号称提供“最佳图形和性能”以及自然语言处理（NLP）；现代则推出了氢燃料电池车NEXO——除本身零排放外，还可以过滤净化空气，进气系统搭载高效耐久的空气过滤设备。

　　我们新浪数码还现场体验了零跑汽车的新技术：由双摄像头和纳米波技术构造的新物体感知系统。无人跟踪驾驶、停车入库出库、侧面泊车，都能够实现。

一款能还原大厨口味的AI烹饪平台一款能还原大厨口味的AI烹饪平台

　　AI方面的展示则更细碎化，展会上你能看到：能跟人对话并且实时显示内容的镜子、能让小白十几分钟还原一道名厨烹饪的aKitchen智能烹饪系统、也有能自动化调节手冲咖啡水感的dotcom机械臂。当然还有各种翻译器。

　　三、把技术落地的努力

　　能把这种零零散散的设备都归到AI，其实是有背景的：AI是个大方向，围绕机器学习最终能带来哪些落地的产品体验，其实一直是未知数。机器能学什么？学完之后能不能复制到生活中？生活中这种便利又值不值得推广？比如倘若有个厂商推出一款AI自动关门机，能学习你的习惯定时开关门，你就会觉得很莫名其妙。

　　所以我们在这不妨抛出个观点：

　　科学技术是英雄，但终归要有人把它落地

　　如果说年初CES是厂商积攒一年，把左右技术趋势对外兜售的机会。那时隔半年，CES Asia则更像是一个成果展示会。我们对于年初的新技术扎堆总会激动叫好，对于落地、演变的过程，似乎永远没太多耐心。

　　巧的是，对于消费电子而言：新产品永远是不断试错的过程，聪明的公司眼光可能会“准确”一些，那样的CES Asia也会更有意思。

　　四、移动设备注定不是重头戏

　　5G和移动设备相对于以上两个部分来说，似乎要区分看待。这无关乎今年现场的展品如何，本质上是国内大环境的问题。对于国内的手机厂商来说，国际展会的天然有着对外推广的作用，在如今国内市场竞争惨烈现状下，是另一个出口。

　　而回到国内，一个月一场独立发布会上嫌不够，挤在消费电子展发重磅新品，实在是不太现实。

　　写在最后：不同的时间节点，会有不一样角色定位。如果把年初AI、5G等等高频词比作令人血脉喷张的英雄；那么到年中落地的这个节点则多少会显得有些平淡，CES Asia作为消费电子展的意义或许也就在于此。

　　至于开头的浪漫主义，后来则被更关注个人感受与主观看法的印象派抢了风头。归根结底——技术终究是要经过试错落地，适合每一个人的。

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