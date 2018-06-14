OPPO出海打法：市场落地先易后难 专利防御提前布局

本文来自微信公众号-李俊慧

文/李俊慧 校对/陈莉

是说了再做还是不做不说；是做多说少还是做少说多。

在“说与做”的比例方面，应该最能体现一家企业的战略和定力。

比如，乐视曾经说的多于做的，因此，一度被质疑为“PPT公司”，再比如，华为说与做的比重相当，很多2012实验室做的研发成果，基本都是成熟后才对外公布。

而在垂直纵向发展的智能手机厂商中，OPPO也称得上是一家说与做比重相对均衡的公司，甚至很长时间是做多说少。

一直以来，行业只知道OPPO面向用户的沟通投放量很大，但是，对它背后投入研发的资源以及专利前瞻布局的思考却很少提及，最近才开始见于报端。

日前，OPPO发布信息称，将在法国巴黎卢浮宫举行全球发布会，发布未来旗舰——OPPO Find X。

事实上，OPPO Find系列手机，应该是最早使用快充技术的手机，广为人知的OPPO“充电五分钟，通话两小时”广告语，最早也是基于OPPO Find 7发布而被提出的。

站在OPPO的角度来看，历史上Find系列手机都是其最新技术率先落地机型，因此，即将发布的Find X应该也要注入不少全新技术和爆点应用，才能不负曾经Find系列手机留给用户的认知和期待。

那么，OPPO手机热销的背后到底做了哪些技术储备？专利布局又与其海外市场拓展如何实现协同？

提前布局：OPPO进入欧洲市场前，收购不少海外专利

技术实力最直接的体现就是专利。不过，OPPO对专利竞争的理解可能与一些智能手机厂商不同。

用OPPO自己的话说，就是“首先，专利竞争不能有短板，要想在专利市场取胜，就必须有足够强大的自身实力，不管是技术人才、技术储备，还是生产实力、设计实力，都需要达到一定的水平。其二，OPPO愿意为专利付出费用，尊重知识产权、尊重别人的劳动成果是最基本的市场规则。 第三，解决专利问题是参与全球市场的前提。专利的竞争是一种全球化的竞争，走出国门就要先有足够的专利储备，否则寸步难行。”

事实上，自2015年起，OPPO就开始暗中发力收购高价值专利，在中美欧日韩等国家布局标准专利，构建防御型专利池。

值得一提的是，2016年前后手机行业发生了两件备受关注的事件：其一是，小米在印度被爱立信起诉专利侵权，并一度被申请“禁售”；其二是，高通在国内重启新一轮专利许可合作谈判。

而OPPO前瞻布局海外市场，最近才有这些亮点时间开始露出端倪。

一件是最近OPPO正式从夏普获得了三项涵盖移动通信系统、移动台设备和通信方法的美国专利。而为了这件事OPPO在2017年9月就开始与夏普围绕专利资产转让与收购，进行着持续的协商。

另一件是2018年2月，OPPO在华盛顿州贝尔维尤市获得了八项美国专利，相关专利主要涵盖多载波通信系统技术，同时该交易中还包括了两项同一技术领域的中国专利。这些专利在被转让给OPPO之前，由一家名为Waltical Solutions的公司持有。

简单说，在OPPO筹划拓展海外市场之前，已经提前对可能进入的市场进行了适当的专利风险排查和专利池储备。

先易后难：海外市场从周边国家做起，再拓展欧美国家

中国大多数智能手机厂商是自2016年起才争相出海的。据了解，OPPO于2009年即开启了海外市场业务，东南亚市场是OPPO布局海外市场的第一站。随后其手机业务从东南亚发展到南亚、中东、非洲和大洋洲等30多个国家和地区市场。

2017年4月，IDC报告显示：“OPPO近四分之一的出货量来自国际市场，其增长更为强劲。在亚洲其他地区以及中东和非洲，强有力的零售实力帮助其进一步拓展业务。”

2018年6月19日，OPPO将在法国巴黎卢浮宫发布未来旗舰OPPO FindX。这表明OPPO海外市场的布局正在从知识产权门槛较低的国家或地区向知识产权保护严格的国家进军。

事实上，欧美国家对于知识产权的保护水平相对较高，相应市场的专利诉讼风险也相对较高，如果没有一定的专利积累或储备，贸然进入这些市场，很容易“血本无归”。

相关数据显示，截止到2018年6月7日，OPPO全球专利申请超26000件，专利授权数超5000件；国内专利申请公开和授权数量共20477件。

可以说，很多厂商都把专利仅仅作为建立市场壁垒、争夺市场或限制对手的利器。对此，OPPO的看法是，专利竞争目标不该是争夺市场。

他们认为专利竞争的实质是要能更好的满足用户，不能适应用户需求变化的专利布局是没有生命力的。有正确的三观才有正确的行动，长期的观察显示，OPPO实施着”自主研发+适度收购“的专利策略，为业务开疆辟土实现了保驾护航。

做多说少：OPPO发明占比较高，有助于增强抵御风险能力

截止目前，OPPO在国内的发明专利申请公开数量为14631件，发明专利授权数量为3547件，实用新型专利授权数量为1967件，外观设计专利授权数量为332件。发明专利申请在所有专利申请中所占比例为86.4%，应该说专利质量是比较高的。

在国家知识产权局最新发布的2018年5月的发明授权专利公告中，在H04（电通信技术）发明专利授权量排名TOP10榜单中，华为以243件发明授权量位居榜首；而OPPO发明授权量增加最为迅猛，以169件发明授权量位居第二；在G06（计算；推算；计数）发明专利授权量排名TOP10榜单中，前十位的申请人大部分为全球知名通信科技企业，其中，OPPO以101件授权量位居第一。

可以说，在国产手机厂商中，OPPO还是有一定的专利积累，但是，这是否就意味着OPPO在海外市场就可以任意驰骋了？这恐怕还需要更深入的追踪和研究，但从目前OPPO的专利布局看，至少有相当的应对能力。

此外，更重要的是，专利申请或布局原本就是跨国界的，OPPO在国内做好积累的同时，势必也会加大对拟进入国家或市场的专利布局力度。

简单说，只有建立”自主研发+适度收购“的专利策略，才能有效防御或应对来自各个环节的专利侵权诉讼，也才能让自身的技术投入产生合理的商业回报。

至少目前，OPPO不论是专利策略还是海外市场拓展思路，并没有跑偏，这对于OPPO持续提升海外市场占有率应该算是一大利好。