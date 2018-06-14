世界杯开幕 Siri学会了答这些问题

Siri回答世界本有关问题

新浪数码讯 6月14日上午消息，四年一度的世界杯开幕，苹果公司也同步更新了Siri，教会了它回答一些世界杯有关问题。

Siri解答“上帝之手”

最简单的自然是世界杯开幕时间这种常识问题，Siri基本都能快速回答；而赛程表这种，苹果加入了一些实用信息，比如卡片式的呈现方式；另外还有些冷知识回答，例如什么叫上帝之手，什么叫越位等；或是没有答案的问题，“西班牙队和葡萄牙队谁会赢？”，Siri会一如既往的表现出它的冷幽默感。

一个无厘头问题

除了手机，手表也可以

当然，这些问题在iOS，watchOS等多个平台都能回答，并且依照屏幕尺寸做了对应的显示优化。在赛事临近的时候，动动嘴查今晚有哪些比赛或上一场比分，比手动输入要快捷的多。（晓光）