山东男子数码产品指南

本文来自微信公众号“坏话”，作者舜井街导购小王

前不久我在我特别喜欢的公众号“X博士”看到一篇写8848手机的文章，文章将“山东公务员”归类为8848手机的主要受众，这让我很伤心，让我感觉大家对山东数码时尚的理解产生了很大的偏差，作为互联网可能是最热爱山东的山东人我觉得我有义务告诉大家山东的数码时尚是怎样的，一个合格的山东男孩应该购买怎样的手机和数码，以及为什么绝对不会消费8848手机。

山东男子为什么不会消费8848

第一点，因为太贵了——我不是在跟你玩“我为什么不买iPhone X”点开全文一个字“穷”的无聊游戏。在山东，贵并不是一件商品无法被大家所接受的原因，而“所有人都只知道它贵”绝对是。

举例买车，在山东，最受欢迎的中级轿车是奥迪，而不是同价位的宝马，理由相同，因为奥迪给大家的第一感觉是“大气”、“采购车”，而宝马则是“贵”，在山东，一件商品贵是可以的，但不能只有这一个优点，更不能太“显”，手里攥个8848出门等于告诉全世界“快看我花一万五买了个这玩意儿”，这种行为也太不山东了。

第二个原因就是代言人选择失误，王石，毫无疑问对于任何渴望“成功”或者崇拜商业偶像的人来说，这个代言人都是一个非常好的选择，但是在山东，王石？no！

错就错在王石跟什么户外运动之类洋派的东西绑定的太牢固了，山东的商界偶像应该是怎样的？俩字——“儒商”，虽然大部分人都说不出儒商到底是个啥玩意，但基本上应该是古典的、保守的、带有官气的，而不是登山的、和女明星有关的、纯粹商界的。

在山东，一个企业的领导可以屁都没有甚至工资都发不下来，但绝对不可以缺少两样东西：红木茶几和一组茶具，如果稍微要点样子的话，再来点字画，这样至少在表面上会觉得自己是个“儒商”了，让这样的人去买一个登山爱好者代言的手机？怎么可能？至于另外一个光头就更算了，大家都不知道他谁。

山东男子应该使用怎样的手机

在山东最当红的手机品牌是什么？相信每一个对山东略有了解的人都能很快回答出那两个字——华为。

山东男子手机购买指南可以用一句话来概括：“能买华为就买华为”。这个牌子在山东35岁以上男性市场中的占有率简直像美图秀秀在女性手机里的占有率。

这个牌子为何如此受山东男性欢迎我一度百思不得其解，直到我听到一位朋友对这个品牌的解释：“泱泱中华，大有可为”这也太“家 国 春秋”了，完美触及我们山东男性的大情怀。华字当头，宛如“国”字头，拿在手里都感觉敦厚了很多——而为什么另外一个同样与“中华”有关的品牌中兴没有成为山东男人的挚爱，我觉得是因为中兴太爱设计圆边的手机了，不太符合山东男性审美，不够方正大气，因而没有俘获我们山东男性的爱，同时圆边或者圆弧的设计也让另外一个品牌从山东男性手机选择里的前三位无限下跌，那就是三星。

华为并非一开始就霸占山东男人全部的爱，在我的记忆中，当安卓崛起诺基亚落幕的时候，山东最流行的手机其实是三星，当时三星有一款巨大的我都不知道该算平板还是算手机的手机在山东40岁左右的中产男性中间甚是流行，我第一次在大马路上看见有人举起一个板砖大小的三星拨打电话的时候内心受到的冲击不亚于人生第一次进网吧，但很快我就习惯了，因为这块手机在山东实在是太普及了。

（如果我没记错的话，就是它！）

在山东，有一个非常朴素的消费观：“买都买了，买个大的”，不爱两厢车偏爱三厢车和SUV是如此，买手机也是如此。三星这块怪异的手机能得到山东男人的爱就是因为这一点，当其他品牌还在3.5或者4英寸的屏幕上做文章的时候，它已经把屏幕做到了6英寸，试问谁能抗拒？随后的大尺寸Note系列手机也在山东销售大好，在我的记忆中，应该是三星Note做到edge的时候开始被山东人抛弃的，这时它的设计已经从“方正大气”往邪路上跑了，突如其来一个曲边破坏了“天圆地方”的“大气感”，edge完全没有重复前几代Note在山东的火爆，更多中坚力量开始购买6英寸的华为。

当然其他品牌手机在山东男性中间也并非全无市场，iPhone的占有率也并不算低，虽然大部分家庭的标配是“自己用华为，给媳妇孩子买iPhone”——我感觉，在山东，男性有一种以不擅长使用数码产品为荣的倾向，大概因为数码产品这类的东西属于“小事”擅长使用数码产品是“小技巧”，山东男性崇尚的是“大局观”等偏向宏大的东西，而iPhone作为“另外一种系统”和“用来玩的手机”，自然就让人感觉到使用它需要一定的学习成本，挤占思考大事的时间，不如被国产厂商优化后的安卓。同样，主打“发烧”的国产手机小米当然也无法被成熟山东男性所接纳，谁要为一个小手机发烧？开什么玩笑呢？

大部分山东中年男性的apple ID是由别人代为注册的，且从不使用iCloud，很多山东年轻人都有在单位帮领导设置新iPhone手机的经历。

山东男性要么不用手机壳用就用翻盖皮套，且以有天窗为佳。

蓝厂绿厂的手机在山东几乎没有男性用户，多为女性购买。

基本上没有人用Sony。

山东男性对手机摄像头的需求：拍得清楚。

山东男性手机最好的获得渠道是“单位给配的”和“别人送的”，便宜手机适用前者，贵手机适用后者。

关于手机部分差不多就这些，接下来说一下平板市场。

山东男子应该使用怎样的平板电脑

平板电脑现在基本上是iPad的天下，在山东也并不例外，这个市场属于苹果一家独大，目前没看见有撼动它地位的，即便在山东。

在山东，让你的iPad看上去尤其上等的诀窍就是不要买，因为买的iPad实在是太普通了。而如果这个iPad不是买的，那就不普通了，例如这个iPad的背后刻着字：XX单位xx周年纪念之类的，单位以国企事业单位为佳，周年年数越多越好，可以代表你稳定而体面的工作和一定的职场地位，令人刮目相看。

时刻记住山东物品增值原则：让它来自“单位”。如果不能，就把iPad让你的孩子拿着，彰显你对便携数码产品的随意态度——当然前提是，你有孩子。

山东男子笔记本电脑选择

和平板电脑手机不一样，笔电不是一个常出街的产品，不算重点，这里简单说下。

首先第一点，尽量不要选择MacBook特别是air，这会让人觉得你是在星巴克蹭网写公众号的年轻傻逼，如果你买了，那抓紧改成win7，一个用Windows操作系统MacBook的人是可以被原谅的，一个山东男的不可以用一台不能打斗地主和够级的mac OS电脑。

第二点，任何笔电拿到手之后，选择降级成windows7或者随便低一代两代的系统，不要用最新版，在山东，操作系统的潮流并非是越新越好，如果xp没有停止更新，我怀疑现在山东最多的操作系统还会是Windows xp，我们山东男的长情，一直认为最好的系统是xp，最好的游戏是传奇——事实上，现在山东网吧确实还有人在玩传奇私服。

（知名度最高的传奇私服之一就是以山东命名的）

灯多到吓人的光污染笔电在走出大学校门后并无法给你带来更多尊重。

和平板电脑一样，你的笔电最好的来源也是——“单位给配的”。

单镜头反光相机

单反相机的购买原则记住三个字：买套机。而且特别是尼康佳能的套机，看着像单位采购就对了，像徕卡哈苏这种基本上没有单位采购的品牌就算了，而且违背山东消费原则——“不能显得太贵”。

狗头套机，拿出来的时候配合话术——还是那句老话“单位给配的”，或者“拿的单位的”，像单反相机这种大家不认为是必备的数码产品，说“拿单位的”一方面可以从侧面佐证单位效益良好，有钱配相机，另外一方面也可以证明自己在单位的地位，可以任意取用集体财产供自己使用。

单反相机遵守出片原则：拍得清楚。什么高速慢速爆炸变焦长曝光之类的奇技淫巧暂时放放，没有人关心。

电子游戏机

电子游戏机购买原则：千万别买。

游戏机

管你switch、PS4 pro还是3DS、psp，在山东都会被认为是一种等同于街机或者小霸王的物品，随着电脑和智能手机的普及，玩网游页游手游都逐渐被大家所接受，但为了玩游戏专门买个游戏机——过分了。

特别是Switch，一个已经到“成家立业”年纪的人如果还抱着个switch打马里奥，会被家长认为非常退步，“你都多大了还玩游戏机”。

为什么同样是抱着个小屏幕打手游就可以，打游戏机就不可以，因为前者叫“玩手机”、后者叫“玩游戏”。

而且几乎没有单位会发游戏机，无法用“单位发的”为自己争光。

其他数码产品

穿戴类智能数码我建议完全不要考虑，这会让你看上去蠢蠢的，在山东，人们看到一个身上堆满各种watch、手环、眼镜、按钮的人都会哇哦一声然后在心里把你分类为追逐潮流和不务正业的蠢货。

购买kindle并不会让其他人感觉你热爱读书，在山东，书仍然以纸质书为尊，办公室或家里堆一些书架可以很好的向别人证明你的文化人身份，且藏书中应有不少于1/3的国学类或政治历史类图书。

建议不要购买各种造型花哨的漂亮移动电源，因为看起来不像单位发的。

单耳蓝牙耳机在山东无法让你看上去更商务精英，只能让你看上去像专车司机。

无单位名称雕刻的U盘不建议使用。

数码产品日新月异，我能想到的差不多就是这些，基本上，作为一个合格的山东男子而不是男孩（山东男的在男孩阶段的数码产品使用方面是相对随意的），所有的数码产品在选择方面就是这样的，秉承原则大气、不过分露富、简洁，在使用上适度暴露自己在数码产品方面的知识空白，不要让大家觉得你沉迷玩数码，玩物丧志，最重要的一点：所有的东西能是单位给配的就是单位给配的。

最后，还是祝大家都能越活越山东吧。