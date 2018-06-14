逛了上海第二车展的CES Asia 我却走进了Bose的展台

本文来自爱范儿

为了证明董车会来过 CES Asia，跑了五场发布会三场专访的我决定首先写这篇稿子。

虽然一天时间都在跑会之中，但我真的很难从中找出一个有趣的头条选题。

CES Asia 显然和北美 CES 不能相提并论，至少汽车这方面的惊喜并没有想象中那么大。

车企没新意，但惊喜的是 Bose 这样音响厂商却在尽自己所能与汽车发生更多的关系。

那么除了车载音响和降噪耳机，你还能想到哪些？

开车打电话听不清？这回你开着音乐都可以

想必很多人都有这样的体验，开车时各种噪音经常会干扰你和他人通话。除了关好窗户或者调低车载娱乐的音量，你或许没有更好的办法。

但 Bose 说，‘降噪’一直都是我们的强项。

区别于早前推出的车内降噪技术，Bose 为该项技术起了个新名字：ClearVoice。

这项技术的主要目的就是为语音通信消除背景噪音和回声，让对方只会听到清晰可辩的语音。

这些噪音可能来自其他乘客、语音导航提示，或者电台广播。

董车会分别车内和车外体验了这项技术的表现，开启 ClearVoice，即便对方的车内环境非常嘈杂，我依然可以清晰地听到对方的说话，通话声音犹如从环境中剥离了一般，几乎感受不到环境噪音。

反之到车内，这套系统通过座椅头枕上的扬声器将声音传递到我的耳朵，Bose 的其他音响系统对噪音再作处理。

坐在车内，即便充满噪音，我也能听清电话那头儿对方说话的细节，但整体体验更好还是更偏向于车外的那位。

我们在一辆帕拉梅拉听了首‘劣质’歌曲，但效果却出人意料

对于‘非烧友’而言，以下可能是玄学时间。

由于市面上音频质量参差不齐，即便你开了百万级的豪车选装了一套高端的音响系统，你或许也只能‘听个响’。

Bose 说用我们的音响，破音也能听出美音。

这项技术名为 Bose SoundTrue 音源修复技术，目前在一些高端车型上已经有所搭载。

据 Bose 介绍，SoundTrue 运用了 Bose 专有的算法能够持续监控音乐质量问题，并自动增强音乐信号被压缩时损失的深度和空间感。

说人话就是让音质更饱满，当然，前提你不是‘木耳’。

需要注意的是，这项技术能够提高各类数字源音乐的还原度，包括流媒体音乐、卫星广播和高清广播，而且不限制音频的格式。

我们试听了不同品质的同一首歌，并通过中控屏不断开关 SoundTrue 功能来发现不同，在 SoundTrue 的‘玄学加成’下，基本所有乘客都能感受到原本低品质的音乐在高低频细节变得更加丰富。

一键开启‘机长模式’，哪里听不见点哪里

和 ClearVoice 技术一样没有量产的还有 CarWear ，考虑到车内佩戴 Bose 降噪耳机的用户越来越多，Bose 的工程师开始探索这方面的技术。

简单来说，就跟我们演示的一样，车内坐着几位 Bose QC35 降噪耳机的用户，正常开启降噪的情况下，司机说话几乎是听不清的。

而通过 CarWear 技术，司机可以一键开启‘机长模式’，可以随意选择与任何一位乘客通话。

不过实际体验中声音表现还略有瑕疵，有轻微的电流干扰，Bose 工作人员表示，封装成产品后，这样的情况将不会出现。

谈到技术量产，Bose 表示还明确的时间计划，他们希望通过展示体验来探讨这项技术的实用性，通过市场反馈来确定是否商业化。