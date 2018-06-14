iOS 12改变安全机制 防止政府部门暴力破解

这次改变是连接电脑需要数字密码的实现

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iPhone解锁神器现身：可以随身携带 一次破解俩手机

新浪手机讯 6月14日上午消息，苹果公司在给路透社的一份声明中证实他们在iOS 12系统中加了新的USB连接限制，既iPhone在一小时内没解锁过，那它连接电脑时必须要输入密码。

苹果发言人在一份声明中解释说，该公司一直在寻求改善其设备安全保护的方法：

正如我们上周（就是WWDC开发者大会期间）所强调的，新的USB限制模式要求，如果iPhone在最近一小时内没有解锁过，那么通过USB连接到电脑时，iPhone一定需要输入一次密码。

这其实是安全机制的提升，把USB联机输入密码的要求时限速缩短了。你可以想象这样的一个情景：黑客窃取了某人手机拿回去联机破解，但如果超过一小时，就必须得输入数字密码才能解锁。

改变安全策略或许是因为“灰钥匙（GrayKey）”的存在，这是一台由国外安全公司MalwareBytes设计的破解设备，是为执法人员设计的，用于给iPhone破解解锁。此前我们曾有报道，它对付简单密码只要六分半就能破解。并且能绕过iOS输错10次密码之后清除iPhone，或是输错5次后自动延迟这种安全机制。

传说中iPhone破解工具“灰钥匙”

我们很容易得出这样的结论：这种改变也是为了阻止执法部门使用暴力手段破解iOS设备。虽然苹果那边不会这么说——他们表示：“我们正在不断加强每一款苹果产品的安全保护，以帮助客户防范黑客、窃贼以及他们个人数据被入侵。我们尊重执法部门，不会设计环节去阻碍他们工作。”

苹果补充说，在得知USB是执法部门的最爱之前，他们就开始着手解决这个问题。只是改变输入密码时限，一种粗糙简单的方法，可以阻止不友好的人进入设备。

新的密码机制已经出现在iOS 12和iOS11.4.1测试版中。苹果公司表示，这一功能将很快上线普及。（晓光）