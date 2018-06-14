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iOS 12改变安全机制 防止政府部门暴力破解

iOS 12改变安全机制 防止政府部门暴力破解
2018年06月14日 07:56 新浪手机
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这次改变是连接电脑需要数字密码的实现这次改变是连接电脑需要数字密码的实现

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　　新浪手机讯 6月14日上午消息，苹果公司在给路透社的一份声明中证实他们在iOS 12系统中加了新的USB连接限制，既iPhone在一小时内没解锁过，那它连接电脑时必须要输入密码。

　　苹果发言人在一份声明中解释说，该公司一直在寻求改善其设备安全保护的方法：

　　正如我们上周（就是WWDC开发者大会期间）所强调的，新的USB限制模式要求，如果iPhone在最近一小时内没有解锁过，那么通过USB连接到电脑时，iPhone一定需要输入一次密码。

　　这其实是安全机制的提升，把USB联机输入密码的要求时限速缩短了。你可以想象这样的一个情景：黑客窃取了某人手机拿回去联机破解，但如果超过一小时，就必须得输入数字密码才能解锁。

　　改变安全策略或许是因为“灰钥匙（GrayKey）”的存在，这是一台由国外安全公司MalwareBytes设计的破解设备，是为执法人员设计的，用于给iPhone破解解锁。此前我们曾有报道，它对付简单密码只要六分半就能破解。并且能绕过iOS输错10次密码之后清除iPhone，或是输错5次后自动延迟这种安全机制。

传说中iPhone破解工具“灰钥匙”传说中iPhone破解工具“灰钥匙”

　　我们很容易得出这样的结论：这种改变也是为了阻止执法部门使用暴力手段破解iOS设备。虽然苹果那边不会这么说——他们表示：“我们正在不断加强每一款苹果产品的安全保护，以帮助客户防范黑客、窃贼以及他们个人数据被入侵。我们尊重执法部门，不会设计环节去阻碍他们工作。”

　　苹果补充说，在得知USB是执法部门的最爱之前，他们就开始着手解决这个问题。只是改变输入密码时限，一种粗糙简单的方法，可以阻止不友好的人进入设备。

　　新的密码机制已经出现在iOS 12和iOS11.4.1测试版中。苹果公司表示，这一功能将很快上线普及。（晓光）

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