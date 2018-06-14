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魅族16信息曝光：骁龙845+屏下指纹识别

魅族16信息曝光：骁龙845+屏下指纹识别
2018年06月14日 07:52 天极网
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　　按照之前魅族官方给出的说法，今年8月份魅族将会发布一款魅族系列的全新旗舰手机。尽管距离发布还有2个多月的时间，但部分网友已经按捺不住心中的期待了，开始在网上苦苦寻找关于这款手机的最新消息。

　　日前，魅族16迎来了一次比较详细的曝光。根据@数码闲聊站 和@摩卡RQ 等多个知名微博数码博主的消息，魅族16将会是目前为止颜值、配置等各方面最好的魅族手机。

　　据称，魅族16将采用对称式OLED全面屏设计，采用COF封装技术，比较像三星S8的直屏版，前置摄像头位于顶部居中的位置，屏占比还是非常高的，也比较极致。与此同时，魅族16将采用来自汇顶的光学屏下指纹方案，提供压感反馈。

　　此外，魅族16的背部将采用玻璃机身，但目前还不清楚是2.5D还是3D弧面玻璃，但背部的布局应该和魅族15基本一致。

　　魅族16将和魅族15一样，拆分为两个版本，即标配版和高配版，命名或为魅族16和魅族16 Pro/Premium。魅族16的机身尺寸（注意不是屏幕尺寸）大约为5.5寸，也而魅族16 Pro则为6.1寸。这两款机型都将搭载高通骁龙845平台，顶配存储规格为8+256GB。

　　值得一提的是，Flyme 7为了配合这款年度机皇，也进行了特殊的适配，包括屏幕指纹动画等方面，看来魅族16确实是黄章全力打造的一款最强魅族手机，应该不会重蹈魅族PRO 7的覆辙了。

　　近日魅族官方向用户推送了一次问卷调查，提及到对“2800元-4000元价位手机”的期望，说明魅族16这两个版本的定价很有可能位于这一区间，预计标配版价格将会在3000元上下，高配版价格将会处于3500-4000元之间，性价比不俗。

　　综合以上的信息来看来看，魅族16将会是魅族此次进军旗舰机市场的一款硬核之作。旗舰级的硬件覆盖、超高适配度的Flyme 7系统、现代美学工艺的机身外观以及让人心动的超低售价，面对这样一款堪称完美的魅族年度之作，你心中的期待值有没有彻底爆棚呢？

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