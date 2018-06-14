小米8双频GPS定位精准 维和警察为其点赞

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5月31日下午，在小米8周年旗舰发布会上，小米8手机正式发布，以其强悍的配置与良心的价格获得了消费者的广泛关注。在小米8手机的众多配置亮点中，有一项特别的吸引人，那就是小米8是全球首款搭载L1+L5双频GPS手机，双频信号可以协同工作，在复杂的环境下能有效的改善手机定位的精准程度。

近日，中国维和警察官微也发微博为小米8手机点赞，表示小米8手机是一款全球维和任务区都能用的手机，采用双频GPS功能，定位精准，甚至比一些GPS定位仪的精度都高。可见小米8采用双频GPS定位之后对于手机定位能力的提升，要知道维和任务往往都在战乱的国家和地区，对于GPS等定位通讯设备的要求很高，通过中国维和警察的评价，足见小米手机8在定位方面的优秀。

▲ 小米官方测试结果

据了解，目前除了GPS之外，在世界上还有欧洲的伽利略、俄罗斯的GLONASS、日本的QZSS以及我国的北斗几大卫星定位系统。而小米8手机对于这些卫星定位系统的支持是全方面的，并且不仅支持上述的所有定位系统，还支持L1+L5双频GPS定位。系统会同时接受这些卫星的定位数据，并自动读取所有卫星中最上层精准的位置信息，然后反馈到地图软件中，实现精准的手机定位服务。

而对于我们普通用户而言，小米8所支持的双频GPS功能也能在日常生活中给我们带来便利，例如日常的“叫车”APP与导航APP的精准定位，都能有效避免类似定位不准造成的诸多问题。对于经常需要导航的用户来说，小米8会是你不错的选择。