三星折叠手机曝光：代号“winner”，配7.3英寸巨屏

三星Galaxy S系列和Note系列近几代产品的外观几乎长得一样，没有巨大创新。而目前刘海等全面屏设计已经主流，三星“窄额头，窄下巴”的设计方式被排挤到边缘。为了夺回主导地位，三星很可能直接跳过全面屏，将折叠手机提上日程。

此前，数码博主@i冰宇宙曝光了三星可折叠手机的规格，显示该机折叠时屏幕为4.5英寸，展开后7.3英寸。考虑到手机屏幕的英寸数值指的是屏幕对角线长，暂时无法得知其屏幕的长和宽的长度，因此无法确认其造型究竟是双折还是三折。

今日，该博主还有曝出三星折叠屏手机的研发代号为“Winner”，也就是赢家的意思。代号的确立意味着这款手机正式从研发阶段转向生产阶段，也就是说三星的折叠屏手机可以走向市场了。同时从这霸气的研发代号也可以看出，三星对这款革命性的产品是信心满满。

目前关于这款新机的外形还比较神秘，因为三星的折叠屏专利太多了，有竖着折的，也有横着折的。至于最终方案是采用哪种造型，现在还无从知晓，毕竟还有半年多的时间才能发布。值得一提的是，除了三星之外，华为、OPPO、LG、苹果等厂商也在布局折叠屏手机，或许在未来，折叠屏手机将成为手机的主流造型。