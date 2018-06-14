TOPPERS多款硬件亮相上海CES 将发布主动降噪耳机

亚洲消费电子展CES Asia 2018在上海新国际展览中心举办，展会持续到6月15日周五。国内A股上市的博信股份旗下智能硬件品牌TOPPERS在展会N3馆设立了展台，共展出包括智能音箱 S1、智能耳机 E1、智能门锁 L1、空气净化器 A1、智能新风 F1、儿童智能手表 W1在内的6款产品，以及2款即将上市发售的新品：儿童陪伴机器人和主动降噪耳机E2，合计共有8款产品。

展台展出的这款头戴设备，能通过测试脑部专注力，由专注程度控制赛车在跑道上的快慢速度，是展台上吸引最多观众体验的产品之一。

据介绍，TOPPERS旗下这款名为E1的蓝牙耳机是主推产品，其核心功能是具备智能翻译功能，配合手机的翻译APP，可实现中英等不同国家语言的的相互翻译，一般的通话接听和挂断，播放和暂停音乐等操作，都能在蓝牙耳机的操控区用手势完成，令商务出行更加便利。

主动降噪耳机E2是首次面对用户亮相的新产品，TOPPERSE2利用声波的相互抵消来达到降噪效果，通过把全方位拾取的环境噪音输出至AMS降噪芯片，再结合TOPPERS专业降噪算法，E2能消除生活场景中大部分低频噪音。E2正式公开发售时间定于6月20日，售价在200元左右。

博信股份于2018年初进军智能硬件领域，本次是博信股份首次参展CES ASIA，是科技硬件领域的新面孔，旗下智能硬件布局可谓是广泛，目前已涉足了教育、健康、文娱和智能家4个方向。

儿童智能手表W1

儿童智能手表W1

儿童陪伴机器人

儿童陪伴机器人

智能门锁

智能音箱

博信股份是一家在A股主板上市的科技企业（股票代码600083.SH），公司旗下的产品和服务的主品牌是TOPPERS（仁仕），此外还有TOPPDINO、TOPPLOCK等在不同细分领域的子品牌。