E3展：1MORE联合黑鲨发定制电竞耳机

作为全球瞩目的电子游戏盛会，E3 2018在美国洛杉矶火爆持续中。今年，在E3上，我们可以看到越来越多的国内厂商的身影。其中中国原创耳机品牌1MORE万魔耳机便是参展的国内游戏外设厂商之一，并在本届展会上发布了3款全新的电竞耳机。其中，1MORE与黑鲨游戏手机共同发布的定制版蓝牙电竞耳机成为本次发布会一大亮点，博得国内外诸多观展者的一致好评！

此次，1MORE与黑鲨的联手受到了业界的广泛关注，两者虽然同为电竞行业中的新兴品牌，但1MORE和黑鲨对于本次的合作都有很高的期待与自信。此次合作所诞生的产品就是这款名为“黑鲨×1MORE Spearhead VR 电竞蓝牙耳机”的电竞蓝牙耳机，该款产品在“1MORE Spearhead VR 电竞蓝牙耳机”的基础上，引入了黑鲨游戏手机的标志配色，入耳单元的一侧的LOGO也换成了“S”，非常的炫酷。并且，还在在手机与耳机之间声效和灯光方面进行了特定的调配。

黑鲨×1MORE Spearhead VR 电竞蓝牙耳机

资料显示，黑鲨×1MORE Spearhead VR 电竞蓝牙耳机基于1MORE电竞蓝牙耳机普通版，根据黑鲨游戏手机进行定制化匹配。在手机APP中，可一键开启游戏音效与灯光模式，超炫酷一键启动游戏Style！黑鲨×1MORE Spearhead VR 电竞蓝牙耳机同时也搭载ENC环境降噪性能，在嘈杂环境中，为游戏对战和蓝牙通话提供清晰、顺畅的通话品质。

对于此次合作，黑鲨科技联合创始人兼高级副总裁罗语周先生表示：我们一直追求游戏手机理念的领先，这其中就包括感官体验的极致性，力求将灯效的“可视”与音效的“可闻”相结合，因律而动，与1MORE达成战略合作，能够增强交互体验，也是进一步提升黑鲨用户游戏沉浸感的重要举措。