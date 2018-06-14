iPhone X极限保护壳：3米防摔10米潜水

本文来自电脑之家

在今年的亚洲CES展上Catalyst首次展出了旗下的最新手机壳，并针对不同消费群体进行了分类。过去Catalyst的手机壳以全面保护为买点，坚固防水和防摔功能，也正因为如此Catalyst的手机壳价格居高不下。如今Catalyst针对不同需求用户打造了两款专门功能产品。左侧的是拥有10米防水能力的手机壳，而右侧是具备3米防摔的防撞保护壳。不同图片可以很轻易的识别其功能，功能区别化实了现产品成本的下降，让更多iPhone用户能享受到Catalyst手机壳的卓越防护能力。

值得一提的是防撞保护壳的防护能力比全功能款更强悍。其采用创新桁架缓冲系统，与专有橡胶共混聚合物，将防跌撞级别提高到3米，表面凸起的外圈可以保护屏幕免受划擦。色彩方面并提供新款日落橙，新款冰川蓝，新款透明色，山岭蓝/日落，军绿色/黑色，神秘黑/灰色以及珊瑚红/灰色，零售价格为280元（iPhone X款）

而防水保护壳款拥有10米防水和2米防跌撞保护，与市售同类产品相比性能十分优异。全封闭的Catalyst保护壳包含一个集成屏幕保护器，同时支持无线充电功能。Catalyst因其卓越的声学性能而闻名，并拥有 True Sound Acoustic Technology专利技术。超薄壳体和透明的正面和背面设计确保可以可以展现出苹果标志性设计，当然这是以确保防护性能的前提下实现的。

除了手机外Catalyst还展示了新款的Apple Watch防护套件，其表带采用三角形桁架图案，最大程度保证了透气性，并使表带紧扣不松垮。相比其他运动表带，这种图案设计使Catalyst手环更能很方便的进行，佩戴更加舒适。柔软的防过敏硅胶材质则保证了手环的舒适性。表带连接处设计独特，易于佩戴，双锁扣设计有利于提高手表的安全性。Catalyst时尚运动表带配有便于快捷拆卸的弹簧条，使用户可以快速拆装Catalyst苹果手表防水及防撞保护壳。

产品吹的好不如实战体验好，Catalyst的直接将Watch和iPad丢入水中，设备丝毫不受影响，这就是来自于Catalyst的专业防护魅力。