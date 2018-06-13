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华为何刚参加CES Asia 2018演讲 P20出货量超600万

华为何刚参加CES Asia 2018演讲 P20出货量超600万
2018年06月13日 14:26 新浪手机
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　　新浪数码讯 6月13日下午消息，华为消费者业务手机产品线总裁何刚出席CES Asia的主题演讲。在现场跟大家分享了移动设备的影像技术趋势。

华为何刚主题演讲华为何刚主题演讲

　　首先是回顾历史，紧接着移动影像在这十年的变化，对比十年前和如今，无论是照片的数量还是所占用的空间都不可同日而语。不过何刚认为目前仍旧是影像设备爆炸的挂点，未来才是爆发。

　　谈及趋势，首先是记录的无处不在和“见所未见”。何刚在这一环节具体介绍了超透镜、光子技术、飞秒技术等技术，其中前者是让镜头变得更薄的技术；而后两者则能让手机看到人眼看不到的内容。

　　3D成像，甚至是全息影像也是未来的一个方向，类似的效果相信各位在科幻电影中常见。而配合新的影像模式，不一样的触控交互也会成为新课题。

　　以上，是虚拟世界的影像技术发展。而如何把虚拟世界和现实世界对接，何刚说这就是未来华为需要做的工作。而谈到技术就不能不说研发。

　　过去十年时间，华为在研发的投入接近4000亿；在2017年，华为在研发方面的投入达到104亿欧元，占营收的14.9%。华为称，在这一数据的排名，他们已经超过了苹果，排在了全球第六。

　　另外何刚还在会上分享了销量上的数据，其表示在过去发售的2.5个月内，P20系列全球的出货量超过了600万台。

何刚谈及P20系列手机的销量何刚谈及P20系列手机的销量

　　发布一周的GPU Turbo也出现在这次分享会上，从现场数据看，去年下半年前推出的设备，基本将会在9月前完成更新。

此前华为发布的“很吓人的技术”此前华为发布的“很吓人的技术”

　　当然，既然分享的是影像内容，自然还是要扣题，最后何刚宣布了2018华为新影像大赛的正式开幕。本次评审团来自全球，冠军将获得2万美元奖金，而获奖作品将有机会参加巴黎国际摄影艺术展。

　　新浪手机点评：

　　CES Asia是连接技术和消费产品的大会。在如今5G、移动互联、AI呈井喷之势的今天，华为在会上的分享虽然是一家公司之言，但确实体现了如今移动设备对未来几年的判断与思考。（王迪）

何刚华为CES Asia
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