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十年积累三大阶段海外征程，OPPO如今登陆欧洲

十年积累三大阶段海外征程，OPPO如今登陆欧洲
2018年06月13日 13:10 新浪数码
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　　来自 老冀说科技

　　前不久，老冀接到了OPPO的邀请函。2018年6月19日，OPPO将在法国巴黎卢浮宫举行盛大的发布会，推出阔别了4年之久的旗舰Find系列新品OPPO Find X。如今，在OPPO海外社交媒体账号释放出的宣传海报中，已经出现了巴黎的标志性建筑——埃菲尔铁塔。

　　在今年1月的“高通中国技术与合作峰会”上，OPPO CEO陈明永表示，今年OPPO将会进入欧洲市场。5月，OPPO宣布任命OPPO副总裁吴强全面负责OPPO海外市场整体业务，推动OPPO在海外市场业务的更快速发展。

　　（OPPO CEO陈明永）

　　如今，几乎所有主流的中国手机品牌都在加速进军海外市场；这一次，OPPO选择了曾经诞生诺基亚、阿尔卡特等手机巨头的欧洲市场，它能取得成功吗？

　　带着这个疑问，老冀仔细研究了一下OPPO的海外市场拓展历程，发现恰如陈明永所言，“OPPO的市场策略中不存在严格的海外和中国市场之分，好的产品是全球共同的语言，饭要一口一口吃，每个市场都要深耕，OPPO要在现有市场做得不错的情况下再顺理成章延伸至下一个市场。”

　　这其实也充分体现了OPPO从创立之初就贯彻始终的“本分”原则。老冀发现，自从2009年进军海外市场到现在已经有十载。在这个过程中，OPPO一直都是稳扎稳打、步步为营，从不打无准备之仗。如果阶段细分的话，OPPO进军海外市场的过程可以分为三大阶段。

　　2009-2014年：复制国内，连点成片

　　据老冀了解，OPPO进军海外的第一个国家是泰国，那还是2009年的时候。要知道，此时全球金融危机刚刚告一段落，“走出去”确实需要很大的勇气。

　　对于OPPO来说，泰国是个很合适的落脚点。在东南亚国家中，泰国是第二大经济体，人均GDP仅次于新加坡和马来西亚，两倍于印尼，三倍于越南。

　　此后几年，OPPO并没有进入更多的国家，而是踏踏实实地将泰国市场做深、做透。在这里，OPPO借鉴了国内的成功经验，将高空广告营销与地面大强度促销结合成组合拳，收到了很好的效果。

　　当然，OPPO不只是简单粗暴地复制国内经验，还大胆启用了一批熟悉市场的当地年轻人，深入了解当地人群的使用习惯和需求，对手机不断进行改进。

　　（OPPO在泰国）

　　在泰国积累了丰富的经验之后，OPPO才开始大规模进军东南亚市场，并在2012年进入越南，2013年进入印尼，2014年进入菲律宾和新加坡。此外，2014年OPPO还在印尼设立了第一个海外组装工厂。由此，经过长达5年的努力，OPPO将泰国一个点，连成了整个东南亚一大片。

　　根据IDC统计的数据，2017年，在已经进入的东南亚各国，OPPO的市场排名全部进入了前三名。

　　如果让老冀来总结OPPO进军海外第一阶段的经验，那就是：复制国内成功经验+启用本地化人才。

　　2015-2017年：重点国家，重拳出击

　　老冀注意到，在东南亚市场获得整体上的成功之后，OPPO开始进军印度、埃及、俄罗斯市场，这些国家的人口均超过1亿，前景非常广阔。

　　在这些重点国家，OPPO选择了重拳出击，不仅集中品牌、营销、渠道、供应链等资源重点投入，甚至专门针对这些国家的消费者推出定制产品和定制子品牌。

　　2015年进入埃及市场的时候，OPPO推出了OPPO N3、OPPO R5、OPPO Neo 3和OPPO Joy一共4款主打机型，其中Neo 3和Joy是专为埃及市场定制的机型，在应用功能方面进行了全新的本土化设计，以适应当地消费者的使用习惯。并在次年与首都开罗设立中东非洲营销中心进一步的贴合本地市场。

　　2015年1月，OPPO开始进入增长迅速的印度市场，同样也是集中了公司的诸多优质资源。为了适应当地的商业环境，OPPO在印度尼西亚丹格朗和大诺伊达地区兴建厂房，实现手机产品本土化组装，充分利用当地人力成本优势提升产品竞争力。针对印度市场用户的喜好，推出主打自拍专家F系列。

　　如今，OPPO在这些重点国家的耕耘也已经开花结果：根据调研机构GFK的统计，OPPO在印度这个全球第三大智能手机市场已经排名第四。

　　老冀认为，OPPO在重点国家的成功经验，就是重拳出击，专门为其定制产品和品牌。

　　2018年开始：海外布局，进军欧洲

　　进入2018年，OPPO CEO陈明永吹响了进军日本和欧洲的号角，OPPO的海外战略也进一步升级。根据老冀的观察，OPPO下一步的战略就是做跨地区品牌，做高端市场和高端产品。

　　今年1月，OPPO宣布正式进军日本市场，发布全面屏拍照手机OPPO R11s，2月9日起在Bic Camera和友都八喜电器店开始销售。根据外媒消息，日本手机市场被本土厂商和苹果牢牢掌控。就连全球一线品牌的三星也无法彻底打入该市场。OPPO仍旧毅然决然的将旗下爆款产品带入到该市场，依旧凸现了OPPO对于海外市场用户需求的洞察。

　　（OPPO进军日本市场并发布OPPO R11s）

　　OPPO R11s采用全面屏，并带来月牙弯、“星幕屏”等创新设计，体现了很强的艺术美感。同时，OPPO R11s在拍照方面一如既往的出色，智选双摄搭配双F/1.7超大光圈有着很强的夜拍能力，AI智慧美颜则引领“自然美”的新潮流。要知道，日本年轻人同样非常热衷于自拍和美颜，拥有超强自拍能力和AI智能美艳的OPPO R11s有望成为撬动日本市场的敲门砖

　　一周之后，OPPO将在法国巴黎卢浮宫举行盛大的Find X全球发布会，将标志着OPPO将正式进入欧洲市场，发布地址的选择也体现OPPO自身对于“美”的一贯追求。从目前各方面汇总的情况来看，Find X有可能搭载安卓阵营首款支持人脸支付的3D结构光、VOOC超级闪充等“黑科技”，即使与iPhone X相比也毫不逊色。Find X的发布，将为被三星和苹果两大品牌包围的欧洲消费者带来新的选择。

　　十年磨一剑，能否一飞冲天

　　老冀注意到，OPPO的海外征途确实不是一蹴而就，而是经历了长达十年的探索、试错、改进、前进的过程。十年来，OPPO在海外一步一个脚印，逐渐走进主流市场，走进高端市场，老冀给大家看张图：

　　（资料来源：GFK）

　　总体来说，OPPO的海外征战已经取得了相当不错的战绩：2017年第一季度，OPPO R9s成为全球最畅销安卓智能手机（Strategy Analytics数据）。目前OPPO在全球拥有9座园区和超过31000名员工，而OPPO在各海外市场也部署了专属的海外市场团队，聚焦本土研发、市场营销、客户服务、品牌管理和运营。

　　下一步OPPO全力进军的西欧和发达亚洲市场，也是价值最高的区域市场：根据调研机构GFK的分类和统计，发达亚洲市场的智能手机平均销售单价（ASP）高达637.7美元，位居全球各大区域市场首位；西欧市场的ASP同样高达446.7美元，排在第二位。

　　过去这么多年，这两大高价值市场一直都被三星和苹果两大国际品牌占据，OPPO要想撬开这两大区域市场，还有很多地方需要补课：例如，如何与占据主流渠道的电信运营商实现共赢；如何做好全球跨境电商；如何让当地消费者认可OPPO的品牌；等等。

　　当然，进军海外发达市场对于品牌自身也有很高的要求OPPO不打无准备之仗，一直重视自身的专利积累，不断加强对前沿技术的投入和探索，并积极在中国、美国、日本、印度和欧洲等国家和地区进行专利布局，对于开拓海外市场做好充分准备。 截至201867 OPPO全球专利申请数量超过26，000件，授权数量超过5，000件；中国国内专利申请公开和授权数量共超过20，000件。

　　几天之后，OPPO将正式登陆欧洲，十年磨一剑的OPPO海外征途能否取得新的成果？

　　不管怎么样，只需要记住德国哲学家康德的那句话：“我已经给自己选定了道路，我将坚定不移。既然我已经踏上这条道路，那么，任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下去。”

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