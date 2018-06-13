再度颠覆行业玩法 vivo一年内跨越了三代全面屏

6月12日晚，vivo在上海召开了年度旗舰新品发布会，正式推出了vivo NEX智慧旗舰手机，这款手机集众多行业尖端科技于一身，采用了突破性的升降式前置摄像头、全屏幕发声技术、光学屏幕指纹识别等等。

vivo NEX

然而，最值得一提的还是vivo NEX在全面屏领域的再进化，其配备了领跑行业的新一代零界全面屏设计，屏幕尺寸大至6.59英寸，采用创新无“刘海”ID，搭配上超窄边框，最终让屏占比达到了惊人的91.24%，惊艳的同时，视觉震撼力也极强。

vivo NEX

这样一款颠覆行业玩法的产品问世，令不少朋友纷纷感叹，vivo为何忽然变得如此激进了呢？从年初X20系列引领行业普及18：9全面屏，到三月中旬发布的X21系列，进一步升级屏占比，带领新一代全面屏渐成主流。再到今天和我们见面的vivo NEX，凭借诸多突破性技术，彻底干掉了“刘海”这一全面屏“顽疾”，再度刷新了我们对全面屏的认知，让人有一种“竟然还可以这么玩儿”的感觉。

vivo NEX拥有91.24%屏占比

事实上，vivo之所以能够持续在全面屏领域领跑行业，绝非源自于所谓“激进”的态度，而是得益于其长久以来对于新技术的探索精神。

所谓工欲善其事，必先利其器，此次，vivo NEX能够携全新的零界全面屏亮相，不是一个偶然的突破。众所周知，vivo对于打造真·全面屏手机是一个进阶的过程，早在今年一月初，vivo就在X20Plus上展示了光学屏幕指纹的魅力，解决了为指纹识别模块单独在正面板开孔的问题，为零界全面屏打下了坚实的基础。

vivo NEX升降式前置摄像头

而在紧随其后的vivo APEX概念机上，vivo又在行业内率先使用了升降式前置摄像头技术，让机身前额的“刘海”再无容身之地，不仅在现有技术框架下最大限度地扩大了屏占比，还让全面屏的视觉体验提升了一个台阶。

vivo NEX

就如我们眼里所见，vivo对于零界全面屏的探索是一个从概念到落地的过程，今天vivo为我们带来的这一全球首款得以实现规模量产的零界全面屏手机vivo NEX就是一款切实落地的产品，它的到来，让我们普通用户都可以切身感受到零界全面屏的魅力。实话实说，在经历了那么多的“刘海”、“美人尖”、“大下巴”之后，对于这样一款手机，我们早已等不及了。

写在最后

一言以蔽之，vivo之所以能够在不到一年的时间里跨越三代全面屏，且每代都有非同凡响的突破与进步，最终得以进化成如今零界全面屏的样子，让我们离全面屏手机的终极形态越来越近，无疑是得以于其持之以恒的探索与研发，不向任何技术瓶颈妥协。全面屏就必须得把指纹后置？vivo NEX以屏幕指纹Say No；全面屏就必须有大“刘海”？vivo NEX以升降式前摄Say No。

可以想见，只要vivo能够一直守住初心，始终以用户体验为产品核心，不断在关键技术上实现突破，就一定能把越来越多颠覆行业玩法，引领行业潮流的爆款产品带给我们，让我们拭目以待吧！