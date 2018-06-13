CES Asia 2018官方开展词：今年规模扩大了25%

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新浪数码讯 6月13日下午消息，刚刚CES Asia2018正式开展，主办方美国消费技术协会（CTA）总裁兼首席执行官盖瑞·夏培罗在会议厅做了开场讲话，分享了一些数据。

和往年一样熟悉的现场Logo

首先是品类方面的介绍，本次展会涵盖5G互联互通、人工智能（AI）、增强现实和虚拟现实以及汽车技术等，也是今年的科技热点合集。

夏培罗在论坛上致辞

展商数据上，今年展会的整体规模比去年扩大了25%，总展馆面积达到了两万五千平；据统计有500多家公司展示20大类产品的突破性技术进步成果。此外还会有许多新品在会展上发布。

夏培罗在论坛上谈今年展会状态

对初创企业的扶持依旧是这届展会的特色，亚洲消费电子展连续第三年设立“初创企业展区”，今年参与的初创企业数量与2017年相比增长了33%，吸引来自中国大陆、澳大利亚、加拿大、芬兰、法国、荷兰、香港、意大利、日本、北欧、波兰、瑞士和台湾等国家和地区的100多家初创企业齐聚于此。组织初创企业参展的团体包括：北京中关村海外科技园、长江商学院、法国科创上海 & 法国驻上海领事馆商务投资处等。

新浪数码点评：

相对于CES来说，由于在时间上的便利性CES Asia更多的是展示消费者能摸得到的产品。比如年初大热的AI，目前就见到了不少成品。至于下半年还有哪些动向值得关注，还请关注我们这两天的报道。（王迪）