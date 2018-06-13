苹果售后改政策，是iPhone都能全球保修？不存在的！

本文来自爱范儿

在昨天下班回家的路上，我突然被一条关于“苹果修改保修条款”的新闻刷满了屏。

这则新闻的原意大概是这样：

有网友发现，苹果近期悄然修改了保修政策，今后在保修期（一年）或 Apple Care+ 延保期以内的 iPhone 都能在全球 Apple Store 获得保修服务。即便是在用户“没有发票”的情况下，都能带着非国行的机器到国内 Apple Store 进行维修。

而就在这段文字描述的下方，新闻还附上了一张苹果官网的售后服务概述：

苹果将 iPhone 的保修范围扩展到全球，这无论对于国行还是海外版 iPhone 的用户而言，显然都是件大好事。加上在概述中，苹果对国行版 iPhone 的“海外服务”标注为“有”，就更加“佐证”了新闻“iPhone 可全球联保”的说法。

然而，不知是新闻源作者想搞大新闻，还是一时的无心之失，这张概述图其实并没有被截全。就在概述表格的下方，有着这么一句相当关键的话：

Apple 可以将服务限制在 Apple 或其授权经销商最初出售 Apple 产品的国家或地区。

以上这句话看似高深（苹果的文案历来如此），其实翻译过来，就是我们熟悉的：

最终决定权和解释权归苹果所有。

实际上，苹果官方售后理论是可以受理海外版 iPhone 在国内（或国行版 iPhone 在海外地区）发起的维修请求，但受理的决定权是在苹果一方。换言之，虽然表格上“海外服务”一栏写的是“有”，但官方仍然可以将售后服务限制在出售 iPhone 的国家或地区。

▲ 图片来自：Apple

另外，根据业内人士透露，苹果官方执行这条保修政策其实已经有段时间了，并非是近期才修改的条例。非国行设备要在国内保修，关键是购买票据要准备齐全。

这里我们不妨可以参考下非国行的香港版 iPhone 在国内享受“全国联保”的售后流程：

当港版 iPhone 用户在国内苹果官网申请售后保修后，必须要在维修当天向 Apple Store 的天才提供相关证件和正规渠道的购买凭证才能享受官保服务。否则，国内售后渠道有权拒绝保修。

而非国行、非港版机型（如美版、日版等）在国内保修由于情况较为特殊，授权维修点一般都不会受理海外版 iPhone 的维修请求，用户必须要带上签约文件（有锁版）以及正规渠道的购买凭证到 Apple Store 申请维修。

▲ 图片来自：iPhone repair rowlett

所以，“即便没有发票，海外版 iPhone 也可以在国内享受保修服务”的说法，在流程面前，就有点“天方扯谈”了。不过这里我们没有算上运气成分，毕竟从过往的案例看，的确也有用户在没有出示凭证的前提下也能顺利申请维修。

当然，这也只是极小概率会出现的案例而已，不能作为一个便利的方法，售后我们还是按照正规流程走稳妥一些。

苹果还有哪些保修政策是需要注意的？

苹果推出的产品种类够多，需要售后维修设备的用户也自然不会少。所以，无论你手持的是什么苹果设备，在申请售后前建议先到 Apple Store 或 Apple 支持 App 上预约，这样能为你节省不少时间。

下面我来给大家分享下在苹果申请售后服务的一些注意事项和建议。

海外版 iPhone 虽便宜，但保修还是国行最稳

根据发售地区不同，目前在市面上常见在售的 iPhone X 主要有国行、港版、美版、日版四个版本。他们分别是面向中国大陆市场、港澳市场、美国市场和日本市场所销售的 iPhone。

以 iPhone X 为例，从各地苹果官网公布的 iPhone X 售价看，美版 iPhone X 在定价上是四个版本中最低的一个，999 美元起步的售价折合人民币后约 6412 元，自然也是最受欢迎的；而更大的 256GB 版本为 1149 美元，约合人民币 7375 元，差价对比国行同配版本也高达 2200 元。

因此，我们在某些网购平台上也能经常看到有商家销售美日两版的机器，销量还不错。

当然，在低价的背后也存在着一些隐性的风险。譬如，美版虽然是四者中售价最低的一个，但由于票据等问题在国内并不一定能享受官方保修服务，并且在后续使用时还可能会出现被锁机的风险。同为价格较低日版同理。

总体而言，美版和日版 iPhone 是“买着便宜，修着麻烦”。除非你够佛系同时又有一套正规渠道的购买证明，否则在国内走售后，一切都得看运气了。

异地购买的设备也是“只修不换”

尽管国行 iPhone 在国内均能享受一年的“全国联保”以及“14 天退换货”服务，但若是在异地购买，在 14 天内拿到本地的 Apple Store 办理退换货，苹果同样是可以拒绝受理相关请求的。

前段时间，我在成都太古里 Apple Store 买到了一台红色的 iPhone 8 Plus，但很不幸，当我回到广州后，我发现手机屏幕和中框出现了明显的贴合问题，我便在购机后的第二天将手机带到广州的 Apple Store 要求换货。

但是，广州店的天才告知我，由于手机是在成都店购买，因此机器在广州并不能享受 14 天内无条件退换货，只能走返厂“官修”。待手机返厂后，再由工厂来判定应该维修还是换机。尽管官方能提供给我一台 iPhone 6 作为备用，但在此期间，我仍需要等待 2~3 周。

所幸的是，就在手机返厂 1 周后，苹果最终还是帮我进行了换货，而不是维修。

MacBook Pro（2015）屏幕涂层脱落维修已扩展到 4 年

相比于 iPhone，iPad 和 Mac 的保修范围为“全球联保”，因此无论是哪个版本的 iPad 或是 Mac 电脑，在保修期或官方公布的维修计划时间内都可以带到任何一家 Apple Store 进行维修。

2015 款 MacBook Pro 的屏幕防眩光涂层脱落是让不少用户头疼万分的地方，包括我现在在用的这台 15 款 MacBook Pro，同样也遇到了相当严重的涂层脱落问题。经过向 Apple Store 的天才们咨询，目前苹果已将 MacBook、MacBook Pro 的屏幕维修计划扩展到 4 年（激活之日开始算起）。若消费者的 MacBook 屏幕出现涂层脱落情况，苹果可对其进行免费换屏维修，但在申请维修前得记得预约。

值得注意的是，若是电脑屏幕和内部硬件有人为造成的损坏，苹果也是可以拒绝受理维修的。