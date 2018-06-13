外媒：苹果将在2019款iPhone上使用Type-C接口

USB Type-C接口正在变得越来越普及，许多电子设备都开始采用这种接口类型，其中就包括苹果设备，比如MacBook、MacBook Pro等产品。

在手机和平板方面，安卓阵营厂商纷纷在其设备上部署USB Type-C，甚至千元机都使用了这一接口，然而苹果在其iPhone上仍然坚守Lighting。不过这一局面有望被打破，有消息称苹果计划在iPhone上使用USB Type-C接口。

据供应链消息人士称，苹果正在重新设计充电器及下一代iPhone、iPad设备的相关接口，并且可能会在2019年发布的iPhone上配备Type-C接口。消息人士还表示，苹果在iPhone上使用Type-C接口将会加速其它智能手机厂商的跟进速度，未来Type-C接口将在智能手机中快速普及。

此外，消息人士还明确表示苹果在2018年iPhone上不会使用Type-C接口，因为新一代iPhone还有三个月左右时间就发布了，所以目前苹果公司仍处于重新设计阶段。