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微软下一代Xbox主机或将于2020年推出

微软下一代Xbox主机或将于2020年推出
2018年06月13日 07:36 中关村在线
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　　微软在Xbox E3 2018发布会上非常爽快的承认了他们正在研发下一代Xbox主机。但具体你什么时候看到它？很可能比你想象的要早！根据Thurrott的消息显示，微软目前正在研发的下一代“家庭设备”的代号为 Scarlett。其中比较奇特的是“家庭设备”的定位，其实，从Xbox One开始，微软的家用游戏主机就已经开始向家庭娱乐媒体终端设备进行转变了！

　　不过，目前还没有关于这台设备的其他细节被爆出。但是考虑到微软正在加大力度推广其订阅制流媒体类服务，下一代 Xbox 主机可能会在游戏串流等方面下一番功夫。

　　此外，鉴于Xbox One X是在2017年底刚刚发布。所以，2020年这个时间点对于一台新设备的更新频率来说，似乎有些异常的快了。但鉴于目前PlayStation的市场口碑与表现都要优于Xbox One，且下一代PlayStation主机还未见得很快面世。那么在2020年推出Scarlett对于微软而言是极其必要的，这样的更新速度，或许可能为微软占领用户家庭的客厅带来抢先的优势。

　　至此，今年的E3 2018上并没有任何一款全新的硬件设备推出，这未免有点让人感到失落。未来游戏主机定位究竟何去何从？原本的家用游戏机是否比智能音箱更好的智能家居入口？或许2020年微软的这款新设备会给我们答案！

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