微信推出亲属卡功能 每月最高3000元上限

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近日，微信悄然上线了亲属卡功能，目前尚属于灰度测试中，只针对部分用户开放。据了解微信亲属卡功能与支付宝亲密付功能类似，均是一种“代付”功能。使用亲属卡的用户开可以在消费时使用亲属卡中的额度付费，并会扣除发放亲属卡一方的实际费用。

使用亲属卡可以让父母付款更加的方便，还可以对家人的消费情况进行管理，例如对于孩子“零花钱”去向的管理。并且发放亲属卡一方可以设置亲属卡的消费上线，最高每月3000元。开通的方式也很简单，用户在微信中依次进入“我”-“钱包”-“支付中心”就可以看到“亲属卡”的选项。亲属卡目前最多可赠与4张，父母各一张，子女两张。不知道之后是否会开启男女朋友或者夫妻之间的亲属卡功能。

选择赠与亲属卡并选择好友列表之后就可以进行每月最高限额的设置，额度区间在0.01~3000元之间，并可以随时修改上限额度。填好金额之后输入微信支付密码，就可以将亲属卡赠与对方。对方需要在24小时内点击领取使用，领取之后，亲属卡将作为微信钱包里一张银行卡的方式使用，目前亲属卡可用于大部分支持微信支付的消费场景，但暂时还不支持红包、转账、理财、委托代扣使用。

微信推出亲属卡这一功能，实际上是为了发展其手机支付业务。因为微信与支付宝不同，微信本来就是强社交应用，通过亲属卡的方式，一方面对于家人表达了关怀，另一方面，是为了降低用户使用微信支付的门槛。毕竟中国一直活跃着许多拥有很强购买力的老年人，有着许多在支付方面的诉求，而苦于需要绑定银行卡等对其来讲相对复杂的操作，而亲属卡的存在则大大便捷了微信支付的操作。相信微信此举，会在一定程度上促进微信支付的使用率，对此你们有什么想说的呢？