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安兔兔发布5月安卓手机好评排行 万万没想到第一是它

安兔兔发布5月安卓手机好评排行 万万没想到第一是它
2018年06月13日 07:32 手机中国
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　　今天，安兔兔为大家带来了Android手机用户好评率排行情况，该数据来源是，机型5星（最高为5星）好评数占比越多，好评率越高；数据收集时间是2018年5月1日至5月31日；软件版本是安兔兔评测 V7；针对国内市场。

　　从5月份的好评率榜单上看，好评率最高的机型为索尼Xperia XZ Premium，该机是2017年的旗舰机型，最大亮点是采用了“MOTION EYE”后置相机系统，能够提供超强慢动作拍摄。同时，内置的高通骁龙835移动平台也能带来不错的性能体验。用户给予其高达96%的好评率评价，榜单排名第一。

　　上期榜首魅族PRO 6 Plus退居第二位，好评率依然保持在94%；小米MIX 2则顺延至榜单第三名，好评率为93%，

　　排名第四的是一加6，该机刚于5月中旬在国内发布上市，虽上市时间较短，但因其采用时下最为流行的刘海屏设计，加之高通骁龙845移动平台加持，无论颜值还是性能，都获得了用户们的高度认可，好评率达到93%，同时该机还摘得5月份安卓手机性能榜首桂冠。

　　与上期比较而言，本期新入榜的机型还有魅蓝X和华为Mate 9 Pro，二者的好评率均为88%，并列TOP 10榜末。

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