入手前必看 vivo NEX这些玩法必须知道

6月12号晚上，vivo在上海发布了vivo NEX系列产品。真·全面屏带来的震撼视觉体验、坚持的强大HIFI素质和当之无愧的旗舰配置都让人兴奋，相信已经有不少朋友（的钱包）已经坚持不住随时准备抢购了。不过无论你是已经付款正在兴奋的等待发货，还是正在纠结到底要买哪个版本，不妨先看看我这篇文章，让你更清楚vivo NEX上的那些细节。

1。 前置镜头弹出速度咋样？容不容易坏？

vivo NEX能够达成如此极致的全面屏体验，那个弹出式的前置摄像头功不可没。不过究竟这个镜头弹出速度怎么样，会不会用不了几次就坏？首先说速度，在镜头还没有完全弹出的时候，它就已经开始进行测光等操作，所以和正常手机切换前后摄像头所花的时间相比虽然略慢其实并不会差太多。

至于容不容易坏就更不算是一个问题了。根据官方提供的数据，该前置摄像头可以连续完成5W次升降而不损坏，也就是说一天开关十次的话也能用十多年。而且我还特别作死的把摄像头前后左右的掰按了几次，也完全没有晃动感；至于直接往下按的话，它会自己缩入机身中，避免用力按坏的情况发生。

即使开启状态按下也不会造成硬件损伤

2。前面没有听筒怎么发声？

为了更大程度地提升屏占比，NEX将距离感应器、光线感应器等感应元件都藏在了屏幕顶端。可是传感器可以隐藏，没有听筒的怎么发声？vivo NEX使用了全屏幕发生技术替代听筒，通过微振动单元驱动整块屏幕发声，在追求超窄边框的同时，依旧提供良好的听觉感受。

手机顶部不仅没有相机，连听筒和各式传感器也都不见踪影

对比现有的悬臂压电陶瓷、压电陶瓷等不开孔听筒方案，NEX低音更饱满、高音更柔和，已经有了媲美常规听筒的水准。所以这一点大家不用担心。这么说吧，在我第一时间拿到它时，甚至没有办法通过音质发现它没有听筒这件事。

3。屏幕指纹识别速度怎么样？

前置摄像头和听筒的问题全部解决之后，屏幕指纹技术攻克了真·全面屏的最后一环。NEX作为vivo旗下搭载屏幕指纹的第三款产品，所使用的技术也进行了全新升级，除了解锁动画略有变化，速度也有明显提升。

指纹识别模块隐藏于屏幕中，但是体验完全不弱于常规正面指纹

实际体验下来，vivo NEX的指纹识别无论是录入速度还是识别速度都要比前代产品高出不少，以往需要的“略微用力”都省下，基本可以说你前置指纹怎么用，屏幕指纹也怎么用就好。

4。还有独立HIFI芯片么？

非常直接的说，有。这一次vivo NEX的AK4376A HiFi芯片首次使用SIP封装技术，将一颗DAC（数字模拟转换器）和三颗运放组成的运放矩阵集成封装在一颗芯片内，解决了分离元器件供电不稳定和信号干扰的问题。

至于听感如何，这种非常主观的东西还是交给大家自己判断，总体而言三频延展较开分布均匀，听感温润而且人声会显得更有感情，至于细节、声场、层次感等方面也都比较均衡，依然是熟悉的vivo风格。

不过还是有两个细节需要注意：第一，只有搭载骁龙845的vivo NEX旗舰版才有独立封装的SIP；第二，目前NEX并不支持蓝牙LDAC，不过对于一款有3.5mm的手机而言只能算是一个小遗憾。

5。多大？多厚？多重？边框到底多窄？

作为目前最接近真·全面屏这一定义的手机，拥有6.59英寸大屏幕的vivo NEX大约199g，比5.5英寸屏幕的iPhone 8 Plus的202g还要略轻一点。机身三围是162*77*7.98mm，跟传统比例iPhone8 Plus（158.37*78*7.41mm）依然没有明显差距。

至于大家关心的边框宽度问题，两侧边框最窄为1.71mm，顶部稍宽一些为2.16mm，底部因为封装技术的限制最宽，达到了5.08mm。但依然要说，NEX是今年已发布手机里“全面屏”概念完成最好的那一款。

6。游戏咋样？续航咋样？拍照咋样？

其实类似的问题都不用考虑太多。这可是两年来vivo给我们带来的第一款真·旗舰机。高通骁龙845移动平台、IMX363传感器、四轴光学防抖、4000mAh电池、实测超过19W快充……单纯的罗列出这些数据就已经非常能够说明问题。

最高处也才略高于体表温度

而且不要忘记，我们面对的可是能把高通骁龙660优化到神级流畅的vivo，845在它手里会有什么样的表现自然就更值得期待了。对了，这一次NEX的散热也非常出色，运行半小时《NBA 2K18》后最高温度才38.6°C而已。

7。不同版本有什么区别？都要多少钱？啥时候能买？

vivoNEX一共有三个版本，搭载高通骁龙710的普通版本售价为3898元，同时搭配6+128GB的存储；搭载高通骁龙845的有8+128GB丨8+256GB两个版本，售价分别为4498元和4998元。

图片来自京东预售页面

几款手机现在都已经开启预售，无论是官网还是其他的诸多电商平台都可以购买。作为预定，大约6月23号开始陆续发货。不过按照vivo的供货能力，相信大家不用担心NEX会遇到产能不足的问题。

以上，大概就是大家对vivo NEX可能最感兴趣也最需要首先知道的七个问题了。当然，如果你对其他的方面还有更多的疑惑，也欢迎在评论里留下你的问题，我很乐于和大家一起讨论这台今年我最青睐的手机。