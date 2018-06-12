vivo NEX系列新机发布：从此以后要走黑科技的路

正面无刘海全面屏

新浪手机讯 6月12日晚间消息，半个月前vivo在X21 FIFA世界杯非凡版的活动上为vivo NEX系列做了发布预热。而在今晚，这一新的系列正式对外公布。究竟什么是NEX？新品各方面表现如何？定位如何又是怎样？我们看发布会回顾。

了解这款产品信息详细请移步：vivo NEX旗舰版评测：换马甲还是真科技肌肉秀

会议开场，由vivo高级副总裁黎旭东展开讲话，强调了在未来几年科技探索的重要性。接下来则是产品经理介绍产品。

vivo NEX系列新机采用正面无刘海全面屏+玻璃后可工艺设计，正面通过概念机APEX上采用过的升降式前置镜头、搭配屏下感应器以及全屏幕震动技术来达到无刘海效果。

值得一提的是，vivo在现场还公布了屏幕指纹技术的第三代，相比此前：指纹模块体积更小，性能更好：相比上代指纹图像获取范围提升50%、解锁速度提升10%，不识别率（FRR）降低一半。

整体硬件层面，NEX系列产品采用6.59英寸Super AMOLED材质1080P分辨率级别屏幕。并且由于新顶部处理，屏幕比例为19.3：8；核心硬件上这款手机搭载骁龙710/845旗舰级别处理器+6/8GB RAM+128/256GB ROM组合；机身前置为800万像素可升降镜头，后置1200万像素双摄；机身电池容量为4000毫安时，支持双卡双待、拥有屏下指纹解锁版本。

AI美颜

拍照上，NEX系列主镜头为1200万像素双摄，传感器为索尼IMX36，这也是今年安卓旗舰普遍选用的一枚传感器。其余方面，NEX后置主镜头的单位像素尺寸为1.4μm，拥有f/1.8大光圈、4轴OIS光学防抖+EIS防抖。

作为AI的核心体现，Jovi也在发布会上提及。并且NEX系列还为其准备了独立按键，短按按键的功能可定制，长按则会唤起语音。在图像识别方面，Jovi支持拍照识图和截屏识图。不仅能对图片中的文字识别、转文本、搜索，还能把识别照片进行电商搜索。

智能识别各场景

功能上，Jovi在语音上的主要特色之一是深入的语音指令，比如你可以直接对手机说“我要打车去西直门”也可以说“我要用微博看热搜榜”。Jovi可以直接完成操作。另外一个特色是联动化，比如携程记录了一条下周飞上海的信息，临出行前一天它会了解天气软件的信息，提醒用户出行需要准备什么。

游戏依旧是vivo主打，目前vivo已经与UNREAL（虚幻）达成了硬件SDK级别的深度优化。虚幻在游戏行业的鼎鼎大名估计玩家都有所耳闻。会上称凡是基于UNREAL的游戏帧率会提升30%，发热和能耗也会下降。

具体到版本上，这些vivo NEX系列拥有三个版本，分别是骁龙710+6GB RAM+128GB ROM+后置指纹的vivo NEX；骁龙845+8GB RAM+128GB ROM+屏下指纹的NEX旗舰版。最后还留有骁龙845+8GB RAM+256GB ROM+屏下指纹的版本。

售价部分

售价上，以上三个版本分别标价人民币3898元、4498元、4998元。三款新机均将于今日开启预售，并于6月23日正式开售，红色版将在30号正式开售。

新浪手机点评：黑科技+高定价，vivo NEX品牌的推出恰如当年小米MIX一般，不太一样的是，如今vivo有能力支撑这种技术的量产。

当然，提升品牌的同时，主打黑科技本身也存在着定位上的局限。人们对于一款好手机的概念是100分，那对打着“技术”口号的产品来说，期待则变成了110。

另外，最低近4000，最高近5000元的售价，也会是未来两天讨论的热点。（王迪）