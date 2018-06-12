新浪手机> 新机曝光 > 正文

vivo NEX系列新机发布：从此以后要走黑科技的路

vivo NEX系列新机发布：从此以后要走黑科技的路
2018年06月12日 20:28 新浪手机
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
正面无刘海全面屏正面无刘海全面屏

　　新浪手机讯 6月12日晚间消息，半个月前vivo在X21 FIFA世界杯非凡版的活动上为vivo NEX系列做了发布预热。而在今晚，这一新的系列正式对外公布。究竟什么是NEX？新品各方面表现如何？定位如何又是怎样？我们看发布会回顾。

　　了解这款产品信息详细请移步：vivo NEX旗舰版评测：换马甲还是真科技肌肉秀

　　会议开场，由vivo高级副总裁黎旭东展开讲话，强调了在未来几年科技探索的重要性。接下来则是产品经理介绍产品。

　　vivo NEX系列新机采用正面无刘海全面屏+玻璃后可工艺设计，正面通过概念机APEX上采用过的升降式前置镜头、搭配屏下感应器以及全屏幕震动技术来达到无刘海效果。

　　值得一提的是，vivo在现场还公布了屏幕指纹技术的第三代，相比此前：指纹模块体积更小，性能更好：相比上代指纹图像获取范围提升50%、解锁速度提升10%，不识别率（FRR）降低一半。

　　整体硬件层面，NEX系列产品采用6.59英寸Super AMOLED材质1080P分辨率级别屏幕。并且由于新顶部处理，屏幕比例为19.3：8；核心硬件上这款手机搭载骁龙710/845旗舰级别处理器+6/8GB RAM+128/256GB ROM组合；机身前置为800万像素可升降镜头，后置1200万像素双摄；机身电池容量为4000毫安时，支持双卡双待、拥有屏下指纹解锁版本。

AI美颜AI美颜

　　拍照上，NEX系列主镜头为1200万像素双摄，传感器为索尼IMX36，这也是今年安卓旗舰普遍选用的一枚传感器。其余方面，NEX后置主镜头的单位像素尺寸为1.4μm，拥有f/1.8大光圈、4轴OIS光学防抖+EIS防抖。

　　作为AI的核心体现，Jovi也在发布会上提及。并且NEX系列还为其准备了独立按键，短按按键的功能可定制，长按则会唤起语音。在图像识别方面，Jovi支持拍照识图和截屏识图。不仅能对图片中的文字识别、转文本、搜索，还能把识别照片进行电商搜索。

智能识别各场景智能识别各场景

　　功能上，Jovi在语音上的主要特色之一是深入的语音指令，比如你可以直接对手机说“我要打车去西直门”也可以说“我要用微博看热搜榜”。Jovi可以直接完成操作。另外一个特色是联动化，比如携程记录了一条下周飞上海的信息，临出行前一天它会了解天气软件的信息，提醒用户出行需要准备什么。

　　游戏依旧是vivo主打，目前vivo已经与UNREAL（虚幻）达成了硬件SDK级别的深度优化。虚幻在游戏行业的鼎鼎大名估计玩家都有所耳闻。会上称凡是基于UNREAL的游戏帧率会提升30%，发热和能耗也会下降。

　　具体到版本上，这些vivo NEX系列拥有三个版本，分别是骁龙710+6GB RAM+128GB ROM+后置指纹的vivo NEX；骁龙845+8GB RAM+128GB ROM+屏下指纹的NEX旗舰版。最后还留有骁龙845+8GB RAM+256GB ROM+屏下指纹的版本。

售价部分售价部分

　　售价上，以上三个版本分别标价人民币3898元、4498元、4998元。三款新机均将于今日开启预售，并于6月23日正式开售，红色版将在30号正式开售。

　　新浪手机点评：黑科技+高定价，vivo NEX品牌的推出恰如当年小米MIX一般，不太一样的是，如今vivo有能力支撑这种技术的量产。

　　当然，提升品牌的同时，主打黑科技本身也存在着定位上的局限。人们对于一款好手机的概念是100分，那对打着“技术”口号的产品来说，期待则变成了110。

　　另外，最低近4000，最高近5000元的售价，也会是未来两天讨论的热点。（王迪）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有