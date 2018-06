OPPO，We“FIND”you again

“Find 系列去哪儿了?”

这成了一个终极问题,让 OPPO 的粉丝和用户持续逼问了四年。

直到 2018 年 6 月 1 日,答案终于揭晓:OPPO 公布了 Find X。作为 OPPO 智能手机开山之作的“Find”系列,以一种突如其来的方式,宣告了它的回归。

用户和粉丝的情绪被点燃了。毕竟 OPPO Find 让他们等得太久了。但这样的一次漫长等待,迎来的不应该仅是怀旧,而是涅槃之后的重生和突破。What can we find from Find X?是四年后应该得到的答案。

Inception:梦起巴黎

OPPO 的 Find 系列,始于一个时代的伊始。2010 年,iPhone 4 重新定义了智能手机,诺基亚迎来了史无前例的溃败,Android 阵营强势兴起,全球移动应用(app)井喷,中国迎来了真正意义上的移动互联网元年……智能手机的玩法和互联网的游戏规则,在那一年发生了深刻的改变。

它同时带来了智能手机市场一次具有历史意义的爆发,围绕着 Android 平台的智能手机争夺战就此打响——回顾当时的群雄逐鹿,几乎没人能料到时隔多年的今日市场格局。在 HTC、三星、联想、黑莓和 LG 等厂商的割据混战中,OPPO 出手了。

在那个大多数玩家都同时押注高端智能手机和中低端入门级智能手机的环境下,OPPO 直接越过中低端机,推出了高端旗舰手机 OPPO Find X903。这正是初代 Find,发布时间 2011 年 8 月 12 日。

OPPO Find X903

那时,大多数人对 OPPO 的品牌认知,还都停留在 MP3 和音乐手机的阶段。Find X903 侧滑全键盘的设计,以及颇具品质感的机身设计让人眼前一亮——原来智能手机还可以这个样子。

更让人印象深刻的,恐怕还是小李子——莱昂纳多·迪卡普里奥主演的广告短片—Find Me。

这支短片采用了当时广告之作极少采用的电影大片手法,神秘、充满深意、又耐人寻味。小李子在多个片段中找寻神秘人物的场景,与当年大热的《盗梦空间》遥相呼应。而“ Find”这个动作,正是贯穿整个广告系列的线索。

而 OPPO 与小李子拍摄这则广告的地方,在巴黎。

Time:七年探索

从 2011 年到现在,Find 系列共推出有 5 款手机,每一部都有异常鲜明的特点:Find 3 的双核 1.5GHz 处理器和0秒快拍;Finder 的全球最薄机身设计;Find 5 的息屏美学和国内首款 1080P屏幕,以及全能 Find 7 的 VOOC 闪充和天际线呼吸灯。

Find 系列收割了大量的 OPPO 粉丝。OPPO 内部数据显示:上市前三个月就立即购买 Finder/Find 5/Find 7 产品的用户超过 100 万人。更让人难以置信的是:目前仍在使用 Find 系列产品的用户超过了 50 万人。

作为 OPPO Find 系列的里程碑之作,2014 年的 Find 7 既有划时代的意义,也碰到了瓶颈。

由于 OPPO 的极高要求,Find 7 被认为并未达到理想的颠覆性效果。在某种程度上,Find 7 被认为是 Find 5 的日常更新款。

与其做出不完美的产品,不如不出。自此之后,Find 系列戛然而止了,从人们的视野中消失了。

“Find 去哪儿了?”的终极问题也在此后被不断地被 OPPO 的用户和粉丝们抛出。似乎除了 OPPO 内部的人,任何人都不希望看到 Find 系列的淡出和消失。

其实,OPPO 内部的人也不希望看到 Find 的终结。不出不等于不做,一个从未被讲述的事实是:过去的 4 年,Find 系列在内部从来没有被放弃,而是一直处于“秘密研发”的过程中。

OPPO 试图重新发明 Find。在这四年里,OPPO 为 Find 7 的下一代产品 Find 9 尝试了无数可能,从金属机身到视觉无边框……一些前卫的、人无我有的技术,都曾在 Find 9 的原型机上出现,但是最终 Find 9 这款产品也没有与大家见面。

Find 9曾经存在过,它很好,但它也不见了。因为一款真正“前卫”的产品,接替了它的位置。

这次它终于可以与你们见面了。有人说,这款产品叫 Find X。

Waiting For A Train:是时候了

“You’re waiting for a train……。 we’ll be together。”

这是《盗梦空间》里的对白。大意是“你在等一列火车,我们会永远在一起。”

对 OPPO Find 系列的粉丝来说,Find 就是这一列火车。

继 OPPO 官方微博宣布 OPPO Find X 回归后的第 5 天,OPPO 副总裁吴强也在微博上发出了给所有用户的一封信,感谢了大家对 Find 的等待,也通过解释 OPPO 的探索精神,介绍了 Find X 的理念。

Find 系列是 OPPO 智能手机的起点,见证了 OPPO 初期智能手机的荣耀,也象征着 OPPO 对智能手机的探索精神。吴强说:“我们用四年时间,‘等’到了这样一个产品:它足够美、足够让我们的团队描述它的时候手舞足蹈兴奋不已,也足够让我们自信,确信它足够打动你们”。

其实吴强的公开信里多少有些故作轻松之语。在过去的四年里,哪里是一个“等”字可以概括的。

前后曾主导或深度参与过 Find 新产品的产品经理超过 4 人;这个过程中,他们舍弃过一些令人眼前一亮的技术和方案,因为实际应用中无法达到 OPPO 对于艺术与技术的追求;他们拒绝给旗舰手机胡乱堆料,决定只有在产业链足够稳定、技术足够成熟时,才推出经得起市场与用户的考验的产品。只有这样的产品才符合Find系列的探索感,才能成为“未来旗舰”。

在 5 月 OPPO 召开的一次小型技术展示会上,3D 结构光技术和 5G 技术让大家眼前一亮。其中 3D 结构光技术在经过充分验证之后,已达到量产的标准,基本上可以确定将应用在 OPPO Find X 上。这将是一次突破。

如果我们仔细回想,OPPO 很少激进地宣扬技术,但每次有创新技术应用的时候,一定确保给用户带来真实存在的好处。比如上一代亮相的 Find 产品——Find 7 就带来了“充电 5 分钟,通话 2 小时”的闪充技术。

可见,与大众、粉丝和用户“ OPPO 放弃了 Find”的认知相反,OPPO 一直在“Find”——在技术的快速演变、设计审美的潮流和理念的不停转换中探索,渴望能够打造出一款配得上“Find”这个名字的产品,找到艺术和科技最和谐融合的那一点。毕竟,这么多声音都在呼唤着 Find,它得对得起这些声音。

我对 Find X 的理解

为什么不叫 Find 8 或者 Find 9,而叫 Find X? “X”代表“未知”,也代表“未来”,也代表着一个新的智能手机纪元。它意味着智能手机未来充满未知挑战与多种可能性。甚至 Find 最新产品的真实名称,现在来看也神秘莫测。

OPPO Find 时隔四年之后的重启,是厚积薄发,是 OPPO 对智能手机未来的探索,更是 OPPO 回归初心的表征。从此前 OPPO 的作品来看,Find 系列产品将不仅仅是一款搭载黑科技的冷冰冰手机,夹杂着我的私心,我更愿意相信它是一款艺术品,科技与美的产物。

在市场层面,Find 系列产品曾对 OPPO 是一个扭转性的市场策略。而这次的 Find X 也应该是一次转折和突破的开始:一方面以旗舰产品来推动品牌定位的升级,另一方面也适时拓展海外市场。

IDC 数据显示,在全球市场中, OPPO 2017 年市场份额 7.6%,全球第四,出货量 1.118 亿部,相比 2016 年提升了12%。赛诺 2018 年第一季度中国智能手机销量报告显示,OPPO 销售量 1852 万台,位列第一。

R 系列策略帮助 OPPO 在过去几年收割市场,但那时在中国手机市场最好的几年。OPPO 副总裁吴强在今年 3 月的 R15 产品活动上也坦言:当前手机市场同质化严重,没有足够的创新刺激新一波的换机需求,手机市场活力不再。而这个时候,对于 OPPO 来说,只通过 R 系列已经不够了,需要 Find 来站住旗舰位置,一方面用一些突破性的技术来刺激用户需求,另一方面也将 OPPO 的品牌推向更高的位置。

在国际市场方面,OPPO 从 2009 年就开始了海外业务。随着这次 Find X 的宣布,OPPO 也在海外社交媒体平台透露了要进入欧洲市场的声音。

OPPO Facebook 页面海报以法语、意大利语、西班牙语写着“我们来了”。

OPPO 也已经宣布了,这次 Find X 将在巴黎卢浮宫的玻璃金字塔下发布。而某种程度上,因为那部广告片,巴黎也正是 OPPO Find 的诞生地和起点。

2018 年 6 月 19 日,法国巴黎,与 Find 重聚。

希望你找到的既是老朋友,又会发现他还是新朋友。