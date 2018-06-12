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小米发红米6系列手机：599元的价格也能有小爱同学

小米发红米6系列手机：599元的价格也能有小爱同学
2018年06月12日 16:04 新浪手机
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　　新浪手机讯 6月12日下午消息，今日小米推出红米系列手机——红米6A以及红米6手机，售价599元起并将于6月15日上午10点在小米商城发售。

　　屏幕这次不是网传的齐刘海

　　近两年手机屏幕从16：9比例屏幕，到18：9再到现在的刘海屏幕。刘海设计已经成为今年手机的标配。而这次的红米6依然延续了红米5的外观思路，并不是之前网络曝光的齐刘海，传统的全面屏设计四周弧形角匀圆润过度。官方称尽管小米6这次使用了5.45英寸720p分辨率屏幕但依然有5寸手机的手感。背部采用之前小米6X中的小杨柳腰设计。

红米6手机红米6手机

　　拍照方面，红米6使用传统的横向双摄设计，后置1200万像素+500万像素而前置拍照则使用一枚500万单摄像头。主摄像头使用1.25μm大像素，官方介绍无论是暗光或逆光环境也能清晰捕捉。前置单枚500万摄像头通过算法同样支持人像模式。

联发科P22处理器性能对比联发科P22处理器性能对比

　　性能方面，红米6搭载首款联发科P22处理器。联发科P22处理器采用12nm制程（台积电）工艺，CPU部分采用8核Cortex A53、主频2.0GHz，最高支持6GB运行内存，GPU为PowerVR GE8320，最高支持1600x720分辨率屏幕。官方称P22处理器性能稍弱于骁龙625处理器，高于骁龙430处理器27%，而功耗降低48%。

　　百元机也有AI功能

　　尽管红米手机6价格定位百元，但同样适用AI技术。红米6支持算法人脸识别解锁，配合抬手亮屏功能，林斌在现场演示时解锁速度还是不错的。另外，同样此前旗舰手机才支持的小爱同学智能语音功能，伪基站识别和双卡双待双4G功能也一并支持。

　　售价方面，红米6价格依然维持在红米5定价的799元，而运存提升至3GB+32GB；4+64GB价格为999元。

　　还有一款入门级6A

　　最后还有一款入门级产品红米6A。红米6A外观和红米6相近，5.45寸720p分辨率屏幕非刘海屏，红米6双摄被替换为1300万单颗摄像头。

红米6A红米6A

　　性能方面，红米6A搭载12纳米制程工艺联发科A22处理器，四核最高主频2.0GHz处理器，官方称联发科A22处理器对比骁龙425，CPU性能提升37%，对比28nm制程CPU功耗降低48%，搭配MIUI 9系统级定制优化，系统使用流畅如新。

　　红米6A依然支持AI人脸识别和小爱同学智能语音，以及智能识物等AI功能。

　　售价上红米6A（2GB+16GB）售价为599元。

　　新浪点评：

　　距离上次小米的发布会仅仅过了半个月，就又一款手机类产品发布，这速度感觉有些像之前魅族的机海战术，但和魅族完全不同，上一次是“小米”而这次是“红米”。

　　昨日，新浪科技从小米A股招股书获悉，2018年1-3月，小米智能手机合计带来收入232.39亿元，占总收入的67.53%。智能手机销量合计2841.3万部，智能手机平均售价为817.92元/部。其中入门机（799元以下）销量为1106.9万部的销量最佳，由此可见红米手机在小米手机生态中有重量级地位。

　　为了满足不同人群需求，一方面小米在“小米手机”上主打高精尖，而“红米手机”则主打年轻用户，这种差异性区分即使一个月两次发布会但定位不同，所以也不会造成同质化的威胁。

　　说到这次的产品依然主打红米的性价比路线，AI智能的加入是这次最大亮点。在一款百元机中加入像“小爱同学”这样的语音助手，在整体行业中还是不多见的。

　　（瑞豪）

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