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华为订购6.9英寸三星AMOLED屏 或用于Mate 20系列

华为订购6.9英寸三星AMOLED屏 或用于Mate 20系列
2018年06月12日 10:27 新浪手机
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　　新浪手机讯 6月12日上午消息，根据韩国媒体报道，华为向三星订购了6.9英寸AMOLED显示屏，这些屏幕将用于今年第四季度或2019年第一季度推出的手机设备。不出意外的话，这些屏幕将被用在即将到来的Mate 20手机上。

HUAWEI Mate 10 ProHUAWEI Mate 10 Pro

　　华为如今采用双旗舰的手机策略，一般来说，上半年会推出主打外观和拍照的P系列手机，下半年则会推出主打商务的Mate系列。从华为订购屏幕的时间来看，这批面板很可能会用在Mate 20上。值得注意的是，这批屏幕并不是曲面屏。

　　也就是说今年的Mate新机或将拥有6.9英寸大屏，这样一来华为在大屏旗舰手机上将具备一定优势。据了解，三星即将推出的Galaxy Note9将配备6.38英寸屏幕，而苹果的新款iPhone屏幕最大的那款将是6.46英寸。对于喜欢更大屏幕的用户来说，Mate 20或许更受欢迎。

　　华为推出更大屏幕的手机其实和国内手机市场有关。和其他地区的用户相比，中国用户更喜欢大屏幕的手机。外媒认为，这似乎和中文字符占据屏幕上更大面积有关。目前，华为在中国手机市场占据了不错的市场份额，如今这家公司希望将这样的优势保持下去。

　　有报道指出，苹果公司推出6.46英寸屏幕的新iPhone也是考虑到中国用户的使用习惯，而华为则选择用更大屏幕的旗舰手机与其较量。

　　据了解，华为Mate 20系列将搭载海思麒麟980处理器，该芯片由7纳米工艺制程打造，相比麒麟970在性能、功耗等方面均有不小得提升。除此以外，Mate 20系列将搭载和P20 Pro一样的徕卡三摄，进一步提升拍照体验。（苏航）

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