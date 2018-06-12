新浪手机> 新机曝光 > 正文

华为印度高层调整！为“低价”强攻印度市场做准备

华为印度高层调整！为“低价”强攻印度市场做准备
2018年06月12日 09:05 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　本文来自集微网

　　集微网 6月11日报道，印度市场目前已经成为华为一块心病，多年的布局却迟迟不见起色，如今眼看竞争对手小米一举超过三星坐上老大位置，更是心急如焚。

　　据印度经济时报最新报道，近期，华为对印度高管团队做了较大程度规模的调整。华为已将印度消费者事业集团执行长Peter Zhai撤换为Peng Chao，而知情人士也指出，Peter Zhai已经返回大陆；此外，华为任命印度消费者事业副总裁P Sanjeev掌管线上渠道，产品中心董事Allen Wang负责实体零售渠道。

　　报道同时指出，近期华为在印度加强了攻势，目前正准备冲击印度前三大智能手机厂商。新上任的华为印度消费者事业副总裁Sanjeev 在上个月表示，华为已经采取印度有效策略，要在一年内成为印度前三大智能手机品牌。

　　为此目标华为制定了一些具体措施，包括大力拓展线上、线下销售渠道建设。Sanjeev强调，要成为印度前三大品牌，线下渠道必不可少。

　　另外，华为还总结原因，他们认为此前在印度华为手机定价偏高，这影响到了其销量，所以将采取“低价”抢市场的策略。

　　Sanjeev 分析称，印度市场是华为增量的关键，要拿下该市场就必须在突破售价在万元卢比以下手机市场，因为这个市场占印度智能手机用户一半以上的比例。

　　为了配合低价抢市场的策略，华为已经与伟创力合作在清奈建立工厂，它可以应对今年2月印度政府调高印刷电路版关税的影响，另外也能帮助华为扩大在印度的产能。

　　印度目前是全球增长最快的智能手机市场。当前印度人口有13亿，2017年智能手机的年销量1.24亿，智能机平均售价为132美元（约是中国的一半），而中国2017年智能手机销量为4.4亿，可以看出，印度市场是当前与未来人口红利最大的市场。

　　而中国品牌在印度市场占据绝对领先对位，IDC数据显示，2017年中国厂商在印度的集体份额从一年前的34%上升到53%。

　　而这其中，小米又成为印度市场增长最快的厂商之一。据Canalys报告显示，小米在2017年第四季度在印度出货820万台后，市场占率达到25%，取代了三星成为印度市场的第一大智能手机制造商。

　　最新小米招股说明引述IDC数据显示，小米手机2018年第一季度在印度智能手机领域的市场份额为30.3%。

　　具体排名看，印度市场排名前五的厂商依次为：小米、三星、vivo，OPPO和Transsion。华为被排到其他类别。

　　有分析认为，小米赢得印度市场最大的策略就是“低价”抢市场，这一招目前非常管用。而华为此前坚持中高端市场定位，更多强调利润优先，在印度市场瞄准的是2.8万卢比（约合人民币2942.6元）至3.5万卢比（约合人民币3678.2元）之间的中档智能手机市场，目前以印度的消费能力难以支撑其销量。

　　不过，显然当前华为、OPPO等已经看到印度市场这一现状。最近都纷纷开始效仿小米模式。5月底华为开始用荣耀品牌，在印度推出价格不到1万卢比的智能手机。

　　OPPO 也在近期，针对印度市场推出了全新子品牌——realme，并推出了新品牌首款机型realme1，realme1采用双面玻璃+金属中框的经典设计，价格定位低端。目前，OPPO在印度拥有F、R、A三大系列，而realme的出现则弥补了OPPO在低端市场的空缺。

　　分析认为，随着华为、OPPO等在印度等市场纷纷使用“低价”杀手锏，会对小米形成进一步挤压。不过，在中国品牌之间相互PK的同时，海外当地品牌以及三星的市场份额则会加速下滑。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有