华为印度高层调整！为“低价”强攻印度市场做准备

本文来自集微网

集微网 6月11日报道，印度市场目前已经成为华为一块心病，多年的布局却迟迟不见起色，如今眼看竞争对手小米一举超过三星坐上老大位置，更是心急如焚。

据印度经济时报最新报道，近期，华为对印度高管团队做了较大程度规模的调整。华为已将印度消费者事业集团执行长Peter Zhai撤换为Peng Chao，而知情人士也指出，Peter Zhai已经返回大陆；此外，华为任命印度消费者事业副总裁P Sanjeev掌管线上渠道，产品中心董事Allen Wang负责实体零售渠道。

报道同时指出，近期华为在印度加强了攻势，目前正准备冲击印度前三大智能手机厂商。新上任的华为印度消费者事业副总裁Sanjeev 在上个月表示，华为已经采取印度有效策略，要在一年内成为印度前三大智能手机品牌。

为此目标华为制定了一些具体措施，包括大力拓展线上、线下销售渠道建设。Sanjeev强调，要成为印度前三大品牌，线下渠道必不可少。

另外，华为还总结原因，他们认为此前在印度华为手机定价偏高，这影响到了其销量，所以将采取“低价”抢市场的策略。

Sanjeev 分析称，印度市场是华为增量的关键，要拿下该市场就必须在突破售价在万元卢比以下手机市场，因为这个市场占印度智能手机用户一半以上的比例。

为了配合低价抢市场的策略，华为已经与伟创力合作在清奈建立工厂，它可以应对今年2月印度政府调高印刷电路版关税的影响，另外也能帮助华为扩大在印度的产能。

印度目前是全球增长最快的智能手机市场。当前印度人口有13亿，2017年智能手机的年销量1.24亿，智能机平均售价为132美元（约是中国的一半），而中国2017年智能手机销量为4.4亿，可以看出，印度市场是当前与未来人口红利最大的市场。

而中国品牌在印度市场占据绝对领先对位，IDC数据显示，2017年中国厂商在印度的集体份额从一年前的34%上升到53%。

而这其中，小米又成为印度市场增长最快的厂商之一。据Canalys报告显示，小米在2017年第四季度在印度出货820万台后，市场占率达到25%，取代了三星成为印度市场的第一大智能手机制造商。

最新小米招股说明引述IDC数据显示，小米手机2018年第一季度在印度智能手机领域的市场份额为30.3%。

具体排名看，印度市场排名前五的厂商依次为：小米、三星、vivo，OPPO和Transsion。华为被排到其他类别。

有分析认为，小米赢得印度市场最大的策略就是“低价”抢市场，这一招目前非常管用。而华为此前坚持中高端市场定位，更多强调利润优先，在印度市场瞄准的是2.8万卢比（约合人民币2942.6元）至3.5万卢比（约合人民币3678.2元）之间的中档智能手机市场，目前以印度的消费能力难以支撑其销量。

不过，显然当前华为、OPPO等已经看到印度市场这一现状。最近都纷纷开始效仿小米模式。5月底华为开始用荣耀品牌，在印度推出价格不到1万卢比的智能手机。

OPPO 也在近期，针对印度市场推出了全新子品牌——realme，并推出了新品牌首款机型realme1，realme1采用双面玻璃+金属中框的经典设计，价格定位低端。目前，OPPO在印度拥有F、R、A三大系列，而realme的出现则弥补了OPPO在低端市场的空缺。

分析认为，随着华为、OPPO等在印度等市场纷纷使用“低价”杀手锏，会对小米形成进一步挤压。不过，在中国品牌之间相互PK的同时，海外当地品牌以及三星的市场份额则会加速下滑。