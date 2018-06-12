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亚洲最大电子展将开幕，它能否成为上海第二车展？

亚洲最大电子展将开幕，它能否成为上海第二车展？
2018年06月12日 08:00 新浪科技综合
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　　本文来自爱范儿

　　原文标题：亚洲最大电子展本周开幕，CES Asia 能否成为“上海第二车展”？

　　大约是从两三年前开始，CES 这个被半导体充斥的电子展会，开始被越来越多的汽车厂商盯上。不论你是车迷还是数码迷，“CES 变车展”这样的惊讶，应该已经不再陌生。

　　和每年年初在拉斯维加斯举办的 CES 国际大展同源，亚洲版本 CES Asia 落在了中国魔都上海。在今年初的 CES 2018 上，奔驰发布了全新操作系统 MBUX，拜腾、小鹏分别带来了最新版概念车……2018 年，CES 已经被汽车行业彻底渗透。

　　那么 CES Asia 呢？中国如今拥有着全球最活跃的新创汽车厂商，在科技和汽车真正水乳交融的时代，东方版本的 CES Asia 是否也跟上了节拍？答案即将在本周三 13 日揭晓。

　　拜腾：全新轿车概念车首发

　　戴雷博士领衔的新兴车厂拜腾，刚刚获得了一汽领投的 5 亿美元融资，这让关注拜腾的人们看到了这家电动汽车新军进一步发展的可能性。

　　拜腾对于首款车型的定位，与大多数同类不谋而合：首款概念车 BYTON Concept 是一辆中型偏大的 SUV。中国市场上已占近半、仍在不断增长的 SUV 车型，显然是尽快立稳阵脚的上选。

　　而到第二款车，拜腾就选择了进军轿车。

　　从目前公布的几张预告图来看，这辆全新概念车会搭载完善的自动驾驶系统。车顶前后的传感器轮廓明显，力图展现“看得见的智能”。

　　在新造车品牌们纷纷施手 SUV 时，拜腾开始寻找轿车的设计思路。将于 CES Asia 亮相的第二款概念车，将会拥有一个特别的 C 柱设计。

　　新车前后造型仍会延续 BYTON Concept 的主要设计元素，值得关注的是，拜腾在 SUV 上施展的设计语言，在轿车上又会如何呈现，以及，拜腾自动驾驶技术的最新发展成果。

　　凯迪拉克：超级巡航 Super Cruise 来到中国

　　还记得年初，董车会在美国体验的凯迪拉克 Super Cruise 自动驾驶辅助系统吗？对，就是几百公里车程不用碰方向盘的那个。本届 CES Asia，凯迪拉克将会首次把它拿到中国。

　　凯迪拉克 Super Cruise 将是首个能让驾驶员在高速路上释放双手的驾驶辅助系统，在年初的试驾体验中，董车会已经亲身感受过它的神奇。按照计划，通用准备会在 2020 年将 Super Cruise 在凯迪拉克品牌车型中推开，并确定它将会进入中国市场。

　　本田：眼、手、鼻

　　日系厂商对于科技产业的融合，一向反应得不太接地气。本届 CES Asia 本田也将进驻展馆，但主力却不是本田汽车，而是一系列技术研发成果。

　　名为 WayRay 的 AR 增强现实技术，可以让驾驶员无需佩戴任何设备，即可以 AR 方式获取导航等驾驶信息；Tactual Labs 手势操作技术，通过 3D 识别手部骨骼动作，达到以手势完成操作的能力；现场还将带来一片“气味王国”，展示本田的嗅觉感管体验。

　　现代：氢燃料电池 SUV

　　日韩厂商偏爱的氢燃料电池，是目前电池组式纯电动车（BEV）之外的一股新能源清流。虽然推广程度不及后者，却续航长、充能快的优势，依然受到一些厂商青睐。

　　年初 CES 2018 上，现代发布了全新一代氢燃料电池车 NEXO，续航里程达到 800km，加氢时间仅仅几分钟。NEXO 的动力系统能够达到 60% 的热效率，体重却比前代燃料电池车轻了两成，最高时速可以达到 160km/h。

　　NEXO 将会在上海 CES Asia 亮相，它代表着零排放新能源车另一极——燃料电池阵营的最新发展水平。

　　本届 CES Asia，董车会照例仍将会在上海现场，为各位带来现场一手消息。

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