三摄+Face ID 2.0？新iPhone图纸流出

本文来自手机之家

无论是苹果用户还是安卓用户，大家对于iPhone的关注度都从来没有减少过，在已经有不少渲染图及相关信息流出之后，我们现在可以了解到的最新消息，则是关于新的6.5英寸iPhone和6.1英寸iPhone的图表详细尺寸。

从图中可以看到，6.5英寸的新iPhone长宽分别为157.2*77.1mm，比iphone 8 Plus略紧凑，而据爆料者Gordon Kelly称，6.5英寸的iPhone将会配备后置三摄，图中左上角的三个开孔都会是摄像头而不是闪光灯。而正面的刘海尺寸有所缩小，其内则放置着支持Face ID 2.0的相关元件。

而6.1英寸的iPhone，据悉在定价方面会更友好一些，当然，那配置自然也会有相应缩减，后置仅为单颗摄像头，而正面的显示面板长147.12mm，宽71.52mm，额头的刘海尺寸也变回了和iPhone X比较接近的尺寸（配备Face ID 1.0）。