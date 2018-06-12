苹果iPhone SE2价格曝光：3788元起/6月15日开卖

之前在网上相传激烈的iPhone SE2没有在WWDC2018上发布，让许多小屏爱好者的幻想破灭。不过，这并不代表该机“流产”了。最近有消息显示，iPhone SE2可能会在6月15日直接上架官网开卖。

该消息称，苹果Apple Store员工将会在6月14日通宵工作，似乎是有大事发生。不过这个大事具体是什么，目前并不清楚。有说法显示苹果将在6月15日发布一款新品，当然是以线上的形式，就像几个月前的红色版iPhone 8那样。另外，之前曝光的户外广告商德高集团的宣传图也显示，iPhone SE2将会在6月15-18日开卖。

据悉，苹果iPhone SE2可能会有两个版本，一个版本搭载A10处理器，另一个版本搭载A11处理器。这两个版本还有一个区别就是3D结构光人脸识别，后者据称有望支持Face-ID。之前，有外国开发者已经收到了iOS 12测试版的推送，而在测试版的新特性描述中，赫然出现了iPhone SE 2的字样。

此前已经有资料显示，iPhone SE 2将会采用和iPhone X风格类似的刘海屏设计，辅以iPhone 5S和SE系列进店的圆形音量按键。不过该机的玻璃背面有2.5D弧度过渡，设计更加接近于iPhone 8系列。同时我们也可以发现，iPhone SE2后置摄像头的样式也和iPhone 8系列相似，并非iPhone X那样的“竖排红绿灯”设计。

据称，iPhone SE 2将拥有64GB和128GB两种存储版本，国行售价分别为3788元和4588元。而同样是3000元价位，国产旗舰手机和小屏旗舰iPhone SE2，你更偏向于谁呢？