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不止消灭刘海屏 vivo NEX发布会看点汇总

不止消灭刘海屏 vivo NEX发布会看点汇总
2018年06月12日 07:21 新浪科技综合
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　　本文来自IT168

　　自从在MWC2018上展出概念手机vivo APEX之后，真全面屏手机何时量产，一直是用户和业界长盛不衰的讨论话题。而这个答案在今天晚上19：30，将在上海民生艺术码头揭晓。vivo会在今天正式发布全新旗舰系列——vivo NEX。那么除了量产概念机上已经实现的真全面屏，vivo NEX还会带来哪些全新的体验，我们不妨拭目以待。

　　零界全面屏，未来并不远

　　从官方微博的海报来看，vivo NEX的全面屏设计非常大胆。其屏幕顶部、左右两侧均为非常紧凑的等宽边框，给人的感觉就是屏幕直达边框，仿若零距离。而下巴的位置同样非常窄，比市面上常见的全面屏旗舰都要窄上几分。在整体视觉上，vivo NEX的全面屏无疑就是最接近人们预期中的真全面屏。

　　升降式前置摄像头

　　在此前的概念手机vivo APEX上，vivo展示了创造性的升降式前置摄像头。不过那时候仅仅是一个雏形，作为前置摄像头，关键还是要达到良好的自拍效果之外，量产的升降式摄像头如何解决机身厚度和机械性能的问题。弹出的速度、机械寿命同样也是值得关注。

　　“AI智慧旗舰”

　　vivo并未将这款手机冠上“最全面屏手机”，而是将其定义为“AI智慧旗舰”。显然，给人带来强烈视觉冲击的零界全面屏，AI人工智能方面的体验，更是vivo NEX全新的体验的核心所在。在vivo X21上，vivo首次加入了Jovi AI人工智能助理，其命名寓意着“enjoy vivo’s AI”。这是vivo看待AI人工智能的态度，vivo希望更多的用户能享受到AI人工智能带来的智慧体验。那么，冠上“AI智慧旗舰”的vivo NEX，将会带来怎样的智慧体验呢？

　　到底要卖多少钱

　　vivo Xplay6在2016年12月12日开售，定价4498元。此番vivo NEX发布，除了最顶级的配置，还采用了更精密的机械结构。也就是说vivo NEX在研发、开模、制造工艺上，都是前所未有的复杂，而这样也会导致成本水涨船高。那么问题来了，vivo NEX到底会卖多少钱。而有网友透露，线下经销商已经悄悄给出了预约价格，顶配售价接近7000元。

　　AI人工智能体验，领先的零界全面屏、升降式摄像头、屏幕指纹技术等，都让vivo NEX成为了当下最具突破性的高端旗舰机，至于还有什么未知，今晚的发布会将会为大家一一揭晓。

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